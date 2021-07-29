بينهم طفلان.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالساحل الشمالي

أصيب 4 أشخاص، بينهم طفلان، في انقلاب سيارة، منذ قليل، على طريق «مطروح - إسكندرية»، أمام قرية زاوية «العوامة»، اتجاه مطروح، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدوانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

نقل 4 مصابين لمستشفى الضبعة في حادث الساحل الشمالي

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين الأربعة إلى مستشفى الضبعة المركزي، وقدمت الإسعافات الأولية لهم وهم: «سعيد ابراهيم علي يوسف 68 سنة، مصاب بجرح قطعى بالوجه، كريم أيمن وجيه، 9 سنوات، مصاب بكدمه بالوجه وجرح قطعى فوق الركبه اليسرى، وكندي أيمن وجيه، 12 سنة، مصابه بكدمات وسحجات بالجسم وجرح قطعى باليد اليسرى، وماجده منصور محمد خليفه 65 سنة، مصابه بكدمه بالقدم اليسرى»، يقيمون في منطقة سموحة بالإسكندرية، وجارى استكمال الفحوصات اللازمة .

مباحث الضبعة تفحص حادث الساحل الشمالي

وانتقلت شرطة تأمين الطريق الدولى الساحلى «مطروح - إسكندرية»، ومباحث قسم شرطة الضبعة إلى موقع الحادث وجاري الفحص للكشف عن ملابسات الحادث والتعرف على أسباب وقوعه.

جدير بالذكر أن محافظ مطروح شهدت صباح اليوم، حادث انقلاب سيارة بطريق «مطروح - السلوم»، مما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة ثلاثة من قرية الشولحى من بينهم ثلاثة شبن أشقاء.