وزنه 15 كيلو.. استئصال ورم ضخم من مبيض فتاة بـ«سوهاج الجامعي»

استأصل فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي، ورما ضخما بالمبيض يزن 15 كيلو جراما لفتاة تبلغ من العمر 20 عاما، وذلك بعد ترددها على عيادة الجراحة العامة.

وقال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، في تصريح صحفي، اليوم، إن العملية الجراحية استغرقت ست ساعات، حيث تم استئصال الورم الضخم من المبيض مع الحفاظ على باقي الأعضاء المجاورة له والأوعية الدموية الحيوية المحيطة به، وتم خروج المريضة بسلام إلى القسم الداخلي، وهي الآن بصحة جيدة وتخضع لعلاج ما بعد العملية.

تفاصيل استئصال الورم

وأكد الدكتور أسامة رشاد الشريف، القائم بأعمال عميد كلية الطب البشري بجامعة سوهاج ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، إنه تم إجراء العملية الجراحية بقسم الجراحة العامة والأورام بعد توفير كافة الاحتياجات والتجهيزات الطبية، حيث يخدم المستشفي الجامعي قطاعا عريضا من المرضى والمترددين عليه من محافظات الصعيد المختلفة لتلقي العلاج أو إجراء مثل هذه الجراحات المعقدة التى تحتاج إلى دقة ومهارة.

وأوضح الدكتور حمدي سعد، المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي، أنه تم التعاون بين الفريق الجراحي وفريق التخدير لإجراء تلك العملية الجراحية، وذلك بعد مناظرة الحالة والكشف عليها بالعيادة الخارجية للجراحة وتجهيزها للعمليات، مؤكدًا أن المستشفى على استعداد كامل لتلقي مثل هذه الحالات المعقدة ومساعدتها لما تملكه من كوادر طبية مؤهلة ومدربة.

وذكر الدكتور سمير عبد المجيد أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة، أنه أشرف على إجراء الجراحة الدكتور عاصم الثاني، أستاذ الجراحة العامة ورئيس قائمة العمليات الجراحية لهذا اليوم.

كما ضم الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة كلاً من «الدكتور أسامة العريبي أستاذ الجراحة العامة، والدكتور إسلام عامر مدرس الجراحة العامة، الدكتور أحمد عبد الرحيم مدرس مساعد الجراحة العامة، أحمد عكي طبيب مقيم جراحة عامة، وأيضا فريق التخدير الدكتور إسلام العسيري مدرس مساعد، والدكتور عماد فتحي مدرس مساعد، ومحمد أبو الحمد وأحمد مختار أطباء مقيمين بقسم التخدير».