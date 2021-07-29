آداب القاهرة: إجراء اختبارات تكميلية لطلاب الثانوية العامة 2021 لغير الحاملين لعدد من اللغات

كشف الدكتور شريف شاهين، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، أن الكلية ستجري الاختبارات التكميلية للطلبة الجدد بجامعة القاهرة، وذلك للمواد التي يتم دراستها من قبل الطالب خلال الثانوية العامة، لافتا إلى أنها تجرى كل عام وليست جديدة، موضحا أن المواد الدراسية هي «الغلة العربية والدين واللغة الفرنسية»، موضحا أن غالبية هؤلاء الطلاب الذين يتم إجراء اختبارات تكميلية لهم هم خريجي المدارس الدولية والأجنبية.

التعليم العالي: الاختبارات التكملية تجرى كل عام وليست جديدة

وأوضح عميد آداب جامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاختبارات التكميلية تكون لطلاب القانوية العامة غير الدارسين لعدد من الكليات ويتم الاحتياج إليها للتقدم للكليات أو التخصصات داخل الكليات: «كثير من المدارس الأجنبية لا يدرس اللغة العربية أو الأجنبية»، موضحا أن طلاب كلية الحقوق شعبة فرنسية أكثر المتقدمين للاختبارات التكميلية، خاصة الدراسية في المدارس الفرنسة الدولية يكونوا غير دارسين للغة العربية.

وتابع عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، أن الامتحانات التكميلية ستنطلق يوم 19 من الشهر المقبل، لافتا إلى أنه يتم كل أسبوعين إجراء دورة امتحانات للمتقديمن، لأكثر من 600 شخص في الدورة الواحدة، لافتا إلى أن الدورة تختلف من طالب لطالب: «طالب يرغب في دراسة جغرافيا وآخر لغة عربية وآخر فرنسية»، وتكون بناء على الطلبات المقدمة، لافتا إلى أن الدورة لا تقتصر على طلاب جامعة القاهرة فقط، بل يشترك فيها العديد من طلاب الجامعات والأكاديمات الأخرى.

وتواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية استعدادها لتنسيق الجامعات 2021 المقرر أن ينطلق بعد الانتهاء من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، وشدد الأعلى للجامعات الحكومية على تطبيق الإجراءات الاحترايزة المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19» وإلزام الجميع بارتداء الكمامة.