أوبر ترفض الحديث عن حادث العثور على جثة أحد سائقيها متعفنة بالهرم

جثتان لشاب وفتاة في سيارة مغلقة النوافذ، داخل محل تحت الإنشاء، مشهد قاسي دفع أجهزة البحث لطرق كل البوب، في محاولة لفك ألغاز الجريمة، خاصة أن الشاب سائق يعمل ضمن فريق أوبر.

أوبر شركة يستفيد الكثيرون في مصر من خدماتها، وحين يذكر اسمها في واقعة مثل هذه، فإنهم ينتظرون من مسؤوليها توضيح الأمر، وهذا ما دفعنا للتواصل معهم، لكن الشركة رفضت التعليق على الحادث، وقالت مصادر بالشركة -غير مخول لها الحديث- إن الشركة لا دخل لها من قريب أو بعيد بالواقعة المذكورة، وأن الأمور الجنائية تلك تؤول لأجهزة التحقيق في مثل هذه الوقائع، وأكدت المصادر أن الشركة تتواصل مع فريق المباحث في حالة التوصل إلى معلومات بأي جريمة أو بلاغ يساعد الجهات الأمنية على التوصل للتفاصيل.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن سائق أوبر يرتبط بعلاقة خطوبة بالفتاة، وأنها كانت بصحبته قبل وفاتهما، وأثناء وجودهما بالسيارة، لفظا أنفاسهما الأخيرة نتيجة تشبع رئتيهما بثاني أكسيد الكربون، وذكرت تحريات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، عدم وجود شبهة جنائية، وأن الجثتين عُثر عليهما داخل السيارة، وبجوارهما متعلقاتهما الشخصية، ومصابين بحالة تعفن، لمرور أكثر من 48 ساعة على الوفاة، ونظرًا لإغلاق منافذ التهوية بالسيارة، ما تسبب في مصرعهما بعد تشبع الرئتين بثاني أكسيد الكربون بسبب غلقهما نوافذ السيارة.

يذكر أن أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بالعثور على سيارة مركونة وبداخلها جثتان، وبفحصها تبين العثور على جثتي سائق بشركة أوبر وفتاة داخل سيارة الأول بمنطقة الهرم، وتبين من خلال التحريات والتحقيقات أن الجثتين في حالة تعفن.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الشاب يبلغ من العمر 27 عاما، ويعمل في شركة أوبر، ومتغيب عن منزله منذ 3 أيام، وتم العثور على جثته مع جثة فتاة في العقد الثاني من العمر في حالة تعفن داخل السيارة.