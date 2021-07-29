بسبب نقص ورق الأسئلة..تأخر بدء الامتحان في لجنة ثانوية ببني سويف

تأخرت لجنة المدرسة الإعدادية بنات بمركز الفشن، إحدى مقرات امتحان الثانوية العامة، عن بدء الامتحانات في موعدها المقرر في العاشرة صباحًا، لمدة 30 دقيقة، وذلك بسبب خطأ في توزيع ورق الأسئلة، حيث تبين أن عدد أوراق الاسئلة لا يكفى عدد الطلاب، وتم إيقاف عمل اللجنة لمدة نصف ساعة لحين قيام مندوب توزيع الأسئلة بجمع ما يقرب من 36 ورقة أسئلة من لجان بندر الفشن، وتوصيلها إلى لجنة المدرسة الإعدادية بالفشن، ورفض رئيس اللجنة توزيع الاسئلة على الطلاب إلا بعد وصول أوراق الاسئلة الناقصة وعددها 36 ورقة، وأمر رئيس اللجنة بإضافة نصف ساعة بسبب الخطا الذى وقع فى توزيع الاسئلة.

من جانبها أكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، انتظام امتحانات الثانوية العامة، اليوم الخميس، حيث يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى وعددهم 5234 طالبا وطالبة، حضر منهم 5211 طالبا وطالبة، بنسبة حضور 99.5 %، فيما تغيب 23 طالبًا وطالبة عن الامتحان.

وشهدت لجان محافظة بنى سويف، في امتحانات الثانوية العامة، قياس الزائرات الصحيات لدرجات الحرارة للطلاب قبل الوصول إلى للجان بالإضافة للمرور من على بوابات تعقيم، وتوزيع أكياس المطهرات عليهم، حيث يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الأمتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.

وتواصل الدكتور محمد هاني غنيم مع سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة والاطمئنان على توافر المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات، حيث أكد المحافظ على أهمية متابعة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و تنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب، وتسليم المستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات، والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم وقياس درجة حرارة الطلاب، مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، ومشدداً على ضرورة التعامل مع أية مواقف طارئة أولا بأول مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والإدارات التعليمية.

واستعدت 7 إدارات تعليمية بمحافظة بني سويف لامتحانات الثانوية العامة 2021، التي انطلقت السبت، 10 يوليو الجاري، حيث شهدت استعدادات مكثفة وأعمال رش وتطهير، سواء باللجان أو استراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين من الرجال والسيدات، المشاركين في أعمال الامتحانات، حيث يؤدي الامتحان 16 ألف و757 طالباً وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية أمام 62 لجنة رئيسية على مستوى المحافظة، في ظل توفير 14 استراحة للمراقبين.