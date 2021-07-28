غياب 38 طالبًا عن امتحان الديناميكا للثانوية العامة في بني سويف

أكدت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، انتظام امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، حيث يؤدي طلاب الشعبة العملية امتحان مادة الديناميكا وعددهم 2295 طالبًا وطالبة، حضر منهم 2257 طالبًا وطالبة، بنسبة حضور 98 %، فيما تغيب 38 طالبًا وطالبة عن الامتحان.

وشهدت لجان محافظة بنى سويف، اليوم الأربعاء، في امتحانات الثانوية العامة، قياس الزائرات الصحيات لدرجات الحرارة للطلاب قبل الوصول إلى للجان، بالإضافة للمرور من على بوابات تعقيم، وتوزيع أكياس المطهرات عليهم، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الديناميكا، وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.

وتواصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة والاطمئنان على توافر المناخ الهادئ والأمن للطلاب خلال الامتحانات.

وأكد المحافظ أهمية متابعة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و تنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب، وتسليم المستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات، والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم وقياس درجة حرارة الطلاب، مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، مشددًا على ضرورة التعامل مع أية مواقف طارئة أولا بأول مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والإدارات التعليمية.

واستعدت 7 إدارات تعليمية بمحافظة بني سويف لامتحانات الثانوية العامة 2021، التي انطلقت السبت، 10 يوليو الجاري، حيث شهدت استعدادات مكثفة وأعمال رش وتطهير، سواء باللجان أو استراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين من الرجال والسيدات، المشاركين في أعمال الامتحانات.