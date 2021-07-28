2276 طالبًا بالثانوية يؤدون امتحان الديناميكا في بني سويف

يؤدي 2276 طالبًا وطالبة بالصف الثالث الثانوي العام، اليوم الأربعاء، امتحان مادة الديناميكا لشعبة علمي الرياضة أمام 62 لجنة رئيسية في محافظة بني سويف، وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

من جانبها، أكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، انتظام سير الامتحانات منذ بدايتها وحتى اليوم الأربعاء، حيث يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة الامتحان في مادة الديناميكا.

وتشهد لجان محافظة بنى سويف، في امتحانات الثانوية العامة قياس الزائرات الصحيات درجات الحرارة للطلاب قبل الوصول إلى للجان، بالإضافة للمرور من على بوابات تعقيم، وتوزيع أكياس المطهرات عليهم، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.

وتواصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم؛ لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة والاطمئنان على توافر المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات، حيث أكد المحافظ على أهمية متابعة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و تنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب، وتسليم المستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات، والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم وقياس درجة حرارة الطلاب، مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.

وشدد على ضرورة التعامل مع أية مواقف طارئة أولا بأول مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والإدارات التعليمية.

واستعدت 7 إدارات تعليمية بمحافظة بني سويف لامتحانات الثانوية العامة 2021، التي انطلقت السبت، 10 يوليو الجاري، حيث شهدت استعدادات مكثفة وأعمال رش وتطهير، سواء باللجان أو استراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين من الرجال والسيدات، والمشاركين في أعمال الامتحانات.