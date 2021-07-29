«بيسيب شبشبه على باب الشقة».. ساكنة في الرحاب تشتكي جارها.. وسخرية واسعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورا على إحدى الصفحات الخاصة بسكان مدينة الرحاب، والذي تشتكي من خلاله سيدة من جارها لتعمده ترك أحذية خاصة به أمام باب شقتها، الأمر الذي قوبل بالسخرية من البعض باعتبارها أمور بسيطة ولا تحتاج لشكواه في جهاز مدينة الرحاب.

نشرت السيدة رسالتها عبر صفحة «أخبار سكان مدينة الرحاب» على موقع «فيسبوك»، قائلة: «أنا جارتكم اللي اشتكيت من جاري اللي حاطط جزامة على باب شقتي والأدمن استأذنى أمس امسح الشكوى الموجهة لجهاز الرحاب، وأنا وافقت علشان الجيرة، وقولت حصل خير، اليوم الجهاز تعامل مع المستأجر وخلاه يشيل الجزامة وممنوع يطلعها ثانى وعرفوا أن مدينة الرحاب غير أي مكان والملاك بيحافظوا عليها، وأن المدينة لها لائحة ونظام والف شكر لجهاز الرحاب ولادمن الصفحة وفعلا شال الجزامة ولة كل الشكر لتفهمه».

وأضافت أن جارها قام بتكرير فعلته مرة أخرى: «جاري عمل حركة تضايقني ثانى، طلع كوروكس على باب الشقة وخايفة يزود جزم، عموما أنا خلاص مش عايزة منه حاجة، وهستحمل هذة العشوائية لغاية ماعقدة يخلص ويمشى بألف سلامة، ولكن رسالتي له حسبى الله ونعم الوكيل».

تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

ولقت السيدة هجوما عنيفا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق حساب يحمل اسم «أسماء بدوي» قائلا: «لا بقى كتير كده زعلانة من الكروكس كمان، هو فيه إيه يجماعة مشاكلكم مالها هايفة كده ليه مشكلة في الرحاب على كروكس قدام شقة مالكها».

وأضاف حساب آخر يحمل اسم مي العلفتي: «إحنا في أيام فيها كورونا مش المفروض اصلا لا حضرتك ولا جارك ولا انا ولا الشعب كله يدخل الجزم بيته حتي لو في المالديف، مش الرحاب فقط، وشكل الجزامه كان أحلى من منظر الكروكس ياريت كلنا نطلع الجزامات بره البيت وخصوصا لو فيه أطفال بالمنزل».