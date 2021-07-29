انتظام امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية النوعية في جامعة أسيوط

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، انتظام العملية الامتحانية لطلاب الدراسات العليا بمختلف كليات الجامعة «دبلوم – ماجستير – دكتوراه»، وتطبيق اللوائح المنظمة لها مع الحرص الدائم على توفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام التام بإتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتي اتخذتها إدارة الجامعة منذ جائحة كورونا بما يحافظ على سلامة جميع الأفراد.

وفى سياق متصل، تفقد الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أعمال امتحانات مرحلة الدراسات العليا بكلية التربية النوعية لمختلف الأقسام، واستمع إلى بعض الفقرات الموسيقية والغنائية خلال أداء الطلاب للامتحانات التطبيقية والعملية.

وأبدى إعجابه بما استمع إليه من فقرات موسيقية وغنائية للطلاب الممتحنين وما يتمتعون به من مهارات فنية و جمالية وقدرتهم على التحكم في استخدام جميع الآلات الموسيقية وكذلك التنوع في الغناء الشرقي و الغربي و فق المقررات الدراسية العلمية والعملية خلال دراستهم ليها.

وشدد على ضرورة تنمية قدراتهم و تبنى الأفكار والطرق الجديدة والمختلفة لتقديم أنفسهم والتي تجعلهم قادرين على الارتقاء والمنافسة في المحافل المحلية والدولية مع التأكيد على أهمية الدعاية لأنفسهم ومواكبة كل ما هو جديد للنجاح في سوق العمل، مشيداَ فى الوقت ذاته بما شهده من هدوء والتزام داخل اللجان و توفير مناخ ملائم للممتحنين.

وأوضح الدكتور محمد جلال أن عدد الطلاب الممتحنين بمرحلة الدراسات العليا بقسم التربية الموسيقية 8 طلاب بمرحلتي الماجستير والدكتوراه .