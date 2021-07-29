تدريب العاملين بمجلس الشيوخ استعدادا للانتقال إلى العاصمة الإدارية

أكد المستشار محمود إسماعيل، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أهمية دور الانعقاد المقبل، لاسيما في ظل مناقشة المجلس لعدد من مشروعات القوانين.

وقال «إسماعيل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «نعمل حاليًا على تدريب وتسكين العاملين بمجلس الشيوخ وفقًا للكادر الوظيفي، وذلك استعدادًا لدور الانعقاد المقبل»، مشيرًا إلى أن العاملين في قطاع الأمانة العامة بالمجلس بذلوا قصارى جهدهم في دور الانعقاد الأول لخروج المجلس بالصورة التي تليق به.

تدريب العاملين على التحول الرقمي الجديد

وقال الأمين العام لمجلس الشيوخ، «نبذل قصارى جهدنا لتدريب العاملين بالمجلس على آليات التحول الرقمي قبل الانتقال إلى مقر مجلس الشيوخ الجديد بالعاصمة الإدارية، والذي لم يُقرر موعده حتى الآن».

وأوضح «إسماعيل»، أن مشروعات القوانين التي تُحال من مجلس النواب إلى «الشيوخ» قبل نهاية دور الانعقاد الأول ستُدرج ضمن الأجندة التشريعية للمجلس في دور الانعقاد الثاني، وهو ما ستحدده هيئة مكتب المجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والوكيلين المستشار بهاء أبو شقة وفيبي فوزي.

21 جلسة برلمانية حصاد دور الانعقاد الأول

ورصد التقرير الصادر من الأمانة العامة لمجلس الشيوخ في ختام دور الانعقاد الأول حصادًا بعدد الجلسات البرلمانية التي عُقدت برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث وصلت إلى 21 جلسة برلمانية بواقع 38 ساعة عمل، بينما بلغ عدد المتحدثين من أعضاء المجلس نحو 368 عضوًا، بواقع 194 مداخلة بشأن مشروعات القوانين.

كما عقد ت اللجان البرلمانية نحو 262 اجتماعًا بواقع 478 ساعة عمل، وبلغ عدد مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس في دور الانعقاد الأول 21 مشروعًا، هي مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، ومشروعات قوانين مقدمة من الأعضاء، ومشروع قانون اللائحة الداخلية بمجلس الشيوخ، ومشروع قانون باعتماد الخطة الاقتصادية والاجتماعية.

وتم تشكيل لجنة خاصة من المستشار رئيس المجلس ووكيلي المجلس، و27 من الأعضاء لإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، وعقدت 6 اجتماعات استغرقت 27 ساعة دارت خلالها العديد من المناقشات للوصول إلى افضل الصيغ القانونية.