مستثمرو السياحة: عودة الرحلات الروسية لشرم والغردقة سيتأجل لبعد 9 أغسطس

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إنه رغم إعلان السفارة الروسية بالقاهرة تسيير رحلات سياحية من روسيا إلى شرم الشيخ والغردقة بداية من 9 أغسطس المقبل، إلا أن شركات الطيران والسياحة الروسية لازالت حتى الآن لم تحدد موعدا لاستئناف رحلاتها إلي المنتجعات المصرية بجنوب سيناء والبحر الأحمر، وتابع «ربما تنتظر تلك الشركات التقرير الذي ستقدمه اللجنة الروسية التي تزور مصر حاليا لمتابعة الوضع الصحي بمطارى شرم الشيخ والغردقة فضلا عن المنشآت الفندقية والسياحية بالمدينتين في ظل انتشار فيروس كورونا عالميا».

شركات الطيران الروسية لم تتحصل على تصاريح الطيران لشرم والغردقة حتى الآن

وأضاف لـ «الوطن»، أنه وفقا للمعطيات الحالية، فإنه من الصعب جدا أن تسير الشركات الروسية رحلات طيران مباشرة من روسيا إلى شرم الشيخ والغردقة في 9 أغسطس المقبل، موضحا أن هذا الموعد قد يتأجل على الأقل لإسبوعين لحين الحصول على تصاريح الطيران في البلدين، وأيضا الإعلان عن الرحلات والتسويق لها.

عودة السياحة الروسية ستكون بشكل تدريجى

وأشار «فلا»، إلى أن عودة السياحة الروسية ستكون تدريجية على أن تبدأ في الزيادة خلال الشتاء وتحديدا خلال أشهر نوفمبر وديسمبر من العام الجاري، لافتا إلى أن كل المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء جاهزة لاستقبال السياح الروس.

وأوضح ان الحركة السياحية الوافدة لمصر من روسيا هامة جدا حيث أنها تستمر طوال العام وليست موسمية، علاوة عن أن السياح الروس يأتون في مجموعات وبأعداد كبيرة ما ينعش الإشغالات الفندقية بالمدن السياحية الشاطئية خاصة الغردقة وشرم الشيخ، وتابع «متوسط أعداد الروس الذين كانوا يزورون مصر قبل عام 2015 كان يبلغ نحو 2.5 مليون سائح سنويا».

وفي ذات السياق تستمر اللجنة الروسية الموجودة حاليا في شرم الشيخ والغردقة في تفقد الاجراءات الصحية بالمنشآت الفندقية والسياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطاري الغردقة وشرم الشيخ أعمالها في التفتيش على تلك الإجراءات وتحديد ما إذا كانت كافية للسماح بسفر المواطنين الروس لمصر.