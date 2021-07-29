محافظ أسيوط يضع حجر أساس مشروع توسعات محطة معالحة صرف «الزرابي»

قام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بوضع حجر أساس مشروع توسعات محطة معالحة صرف صحي «الزرابي»، بأبوتيج، اليوم، بطاقة 30-45 ألف م 3/ يوم، وتكلفة 330 مليون جنيه، لخدمة 500 ألف نسمة من سكان مركز ومدينة أبوتيج ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر.

رافقه خلال الزيارة ووضع حجر الأساس المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ويسرى كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج والمهندس ياسر محسوب مدير فرع أسيوط شركة المقاولون العرب والمهندس صابرعبدالرؤوف مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندسة وفاء أحمد سيد رئيس قطاع تنفيذ الأعمال المدنية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس عبد الله زكريا مدير أعمال الجهاز التنفيذي والمهندس عمرو عبدالسلام نائب مدير فرع أسيوط والمهندس مجدي فرنسيس مدير مشروع توسعات محطة معالجة الزرابي.

بدأ المحافظ زيارته للموقع بوضع حجر أساس مشروع مشروع توسعات محطة معالحة صرف صحي الزرابي بأبوتيج المرحلة الثانية، و استمع المحافظ إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن ومسئولي الشركة المنفذة «المقاولون العرب»، لمراحل تنفيذ المشروع ومكوناته وتكلفته ونسب التنفيذ الحالية فى الأعمال المدنية ثم تفقد المحافظ موقع تنفيذ المشروع والتقى بالعاملين بالمشروع مشددًا على أهمية مراعاة جودة الأعمال وفقاً للمواصفات الفنية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة مواقع العمل حفاظًا على صحة العاملين بالمشروع والمترددين عليه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة مشيدًا بجهود القيادة السياسية في المضي قدمًا في تنفيذ برامج التنمية.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع بإستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

وأشار إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وصلت إلي نسب مرضية وذلك في إطار حرص المحافظة علي النهوض بمستوى الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

يذكر أن المشروع القومى لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الأولى بإجمالي 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي «ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح»، وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى «منفلوط وديروط»، لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.