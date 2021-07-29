عاجل.. أسعار الذهب ترتفع جنيهين محليا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا بنحو جنيهين، خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 29 يوليو 2021.

أسعار الذهب محليًا

سجلت أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الخميس 29 يوليو، ارتفاعا بقيمة جنيهين بالمقارنة ببداية التعاملات اليومية للمعدن الأصفر فى البورصات العالمية.

سجل عيار 24 في مصر، 906 جنيهات، مقابل 904 جنيهات للبيع بداية التعاملات اليومية ليوم الخميس 29 يوليو، وبيع عيار 21 بنحو 793 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 680 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6 آلاف و344 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

سجلت أسعار الذهب عالميا ارتفاعا اليوم الخميس 29 يوليو بالمقارنة ببداية التعاملا فى البورصات العالمية متأثرة بارتفاع سعر الأوقية.

وبيع عيار 24 بسعر 58.68 دولار، فيما بيع عيار 21 نحو 51.34 دولار، وسجل عيار18 سعر 44.01 دولار، وبيعت الأوقية بسعر 1.825.18 دولار.

من جانبه، كشف نادى نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية لـ«الوطن»، عن أسباب تلك القفزة لتصل الأوقية لـ 1815 دولارًا، أهمها ضعف الدولار الأمريكي، وخاصة بعد صدور قرارات الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على الفائدة دون تغيير، وهذا الأمر أثر إيجابيا على سعر الذهب، حيث عزز ضعف الدولار من قوة الذهب.

وذكر «نجيب» أن السبب الثانى هو تزايد المخاوف العالمية بشأن فيروس كورونا ومتحور دلتا الجديد، الذي بات يضرب الكثير من دول العالم وقد يهدد وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي.

وارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ بتداولات اليوم الخميس عند أعلى مستوى 1815 دولارا للأوقية، مستفيدة من ضعف الدولار الأمريكي.

كما كشف أنه فى ظل الاضطرابات العالمية وعدم الاستقرار سيظل الطلب على الذهب فى مقدمة اهتمامات المستثمرين باعتباره ملاذًا آمنًا.

وفى السياق ذاته، انعكس ارتفاع الذهب على أسعار المعادن الأخرى، حيث ارتفعت عقود معدن الفضة خلال تعاملات اليوم الخميس 29 يوليو بنسبة 2.41%، وسجلت نحو 25.477 دولار للأوقية، بينما ارتفعت عقود معدن البلاديوم بنسبة 1.04% وسجلت نحو 2650.00 دولار للأوقية.