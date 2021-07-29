محافظ قنا يسلم «بونات تموين» مجانية لسائقي سيارات السرفيس

سلم اللواء أشرف الداوودي محافظ قنا «بونات»، لتموين سيارات السرفيس الجديدة بقيمة 1000 جنيه لـ 160 سائقا من خطوط السير الجديدة، اليوم، بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، و علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، و محمود عبدالوهاب رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بقنا، والمستشار أحمد سعد مستشار البنك الزراعي، والمقدم هاني مرسي وكيل إدارة المرور، والنائب أسامه الهواري عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات الأمنية و التنفيذية بالمحافظة .

واستمع محافظ قنا لمطالب السائقين الذين طالبوا بتوفير مواقف مخصصة لهم داخل مدينة قنا، ووجه الجهات المختصة بدراسة مطالبهم والعمل علي تنفيذها، مؤكدا حرصه علي تذليل كافة العقبات أمام السائقين وذلك في اطار اهتمام الدولة المصرية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليحصل الشباب على فرصة عمل ومصدر دخل ثابت يساعدهم على مواجهة أعباء الحياة.

وأضاف الداودي أن المحافظة حريصة على توفير الراحة والأمان للركاب، من خلال سيارات تليق بالمواطن القنائي وطبقا للاشتراطات والمواصفات التي وضعتها اللجنة المختصة، موضحا أن السيارات الجديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

من جهة أخرى، واصل اللواء أشرف الداوودى جولاته التفقدية لمتابعة أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز دشنا شمال محافظة قنا حيث تفقد توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بدشنا، برفقة كلا من العقيد محمود أحمد مسئول الهيئة الهندسية لمبادرة حياة كريمة، والنائب أسامة الهوارى عضو مجلس الشيوخ، والمهندس عبده صالح رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا، وعبد الراضى عربى رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة دشنا ،وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ قنا أن الطاقة الإجمالية للمحطة تبلغ 30 ألف متر مكعب/ اليوم ، و تخدم قرى مركز دشنا «أبو مناع قبلى و بحرى وغرب و شرق و السمطا و العطيات»، وذلك على مساحة 60 ألف متر مربع، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 450 مليون جنيه .

وأضاف الداودي أن محطة معالجة المياه بدشنا تستهدف زراعة غابة شجرية علي مساحة 1080 فدانا بذات المنطقة، من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، للحفاظ على التوازن البيئي، مؤكدا أن محطات الصرف الصحي تخضع للمراجعة البيئية من خلال الإدارة العامة للالتزام البيئى وذلك لمتابعة مدى التزامهم بخطط الإصحاح البيئى المقدمة، والتوعية بأهمية إجراء المعالجة لمياه الصرف للحفاظ على نوعية المياه.