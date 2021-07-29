خطوات التقديم على موقع الإسكان لحجز شقق مبادرة التمويل العقاري

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أماكن الطرح الجديدة من مشروع الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، في ضوء طرح البنك المركزي، لمبادرته الجديدة التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة 30 عاما، والتي ينتظرها كثيرون منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عنها.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، خطوات التسجيل على موقع الإسكان الاجتماعي لحجز شقق ضمن مبادرة التمويل العقاري.

خطوات التسجيل على موقع الإسكان الاجتماعي

- الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال الضغط هنا.

- إنشاء حساب جديد وإدخال المعلومات المطلوبة، ومنها الرقم القومي ورقم الهاتف وغيرها.

- اختيار الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، وكتابة البيانات المطلوبة من الرقم القومي لصاحب طلب الحصول على شقة والضغط على تسجيل الدخول.

الأوراق المطلوبة وشروط الحجز

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه والعكس، شرط أن تكون (سارية).

- قسيمة الزواج وشهادة ميلاد الأبناء.

- مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري.

- تقديم مفردات راتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد بذلك.

- إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل.

- أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية).

- بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبيّن صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحا بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

- بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة، وصور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.