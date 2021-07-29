هل ترغب في شقة بره إعلانات «الإسكان» وبتقسيط 30 سنة؟.. الحل في «التمويل العقاري»

تقسيط على 30 سنة، بفائدة 3% متناقصة، وفرصة اختيار الشقة، جميعها مزايا تمنحها مبادرة التمويل العقاري، التي أعلن عنها البنك المركزي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، والتي تستهدف المواطنون من محدودي ومتوسطي الدخل.

لذا يرغب عدد من المواطنين، فى الحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، ولكن خارج نطاق إعلانات صندوق الإسكان الاجتماعىي ودعم التمويل العقاري، وعليه أتاحت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التفاصيل الكاملة للحصول على شقة ضمن المبادرة، وخارج نطاق إعلانات الإسكان الاجتماعي، وذلك ضمن بيان صحفي صدر عن الوزارة والصندوق.

رحلة الحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري

تبدأ رحلة الحصول على شقة، ضمن مبادرة التمويل العقاري، سواء فئة محدودي أو متوسطي الدخل، ببحث المواطن عن الوحدة السكنية المراد شراؤها بنظام التمويل العقاري، على أن تكون مستوفية لجميع الشروط التي نص عليها البنك المركزي، كشرط للاستفادة منها.

وتتمثل شروط الحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري، أن تكون الوحدة مسجلة أو قابلة للتسجيل، ولا يوجد عليها أي مخالفات مالية أو عقارية، أن تكون الوحدة كاملة التشطيب والمرافق، أى جاهزة للمعيشة.

ثم بعد ذلك يتمّ التقدم بطلب لإحدى جهات التمويل، والتى تقوم بدورها بتقييم حديث يعكس القيمة الحالية للوحدة السكنية المراد تمويلها من قبل أحد المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزي المصرى.

حدود الدخل ضمن مبادرة التمويل العقاري

- بالنسبة للمواطنين متوسطي الدخل، يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للفرد 10 آلاف جنيه، وللأسرة 14 ألف جنيه، والحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية يصل إلى 1.1 مليون جنيه على أن تكون الدفعة المقدمة المسددة من العميل 15% من إجمالي قيمة الوحدة كحد أدنى، أما إذا ما تراوح سعر الوحدة ما بين 1.1 مليون إلى 1.4 مليون جنيه فإن قيمة الدفعة المقدمة المسددة من العميل كحد أدنى تبلغ 20% من إجمالي قيمة الوحدة.

- يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري لمحدودي الدخل للفرد الأعزب 4500 جنيه، وللأسرة 6 آلاف جنيه، ويتمّ تحديد سعر الوحدة السكنية وفقاً لما يحدده صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن تكون الدفعة المقدمة المسددة من العميل 10% من إجمالي قيمة الوحدة كحد أدنى.