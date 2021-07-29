يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، عن شروط شراء شقق الإسكان الاجتماعي، ضمن مبادرة التمويل العقاري، عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك تزامنا مع الإعلان الرسمي عن مبادرة التمويل العقاري، بفائدة متناقصة 3%، وسداد يصل إلى 30 عاما، وطرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إعلانين ضمن مبادرة التمويل العقاري، يضمان نحو 100 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، للحصول على «شقة العمر» بسعر مناسب، ونظام سداد يتماشى مع ظروفهم المادية، حيث أعلن البنك المركزي تخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الشقق ضمن مبادرة التمويل العقاري، والتي تستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وترصد السطور التالية شروط شراء شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة التمويل العقاري، وفقا لما صدر عن البنك المركزي، وصندوق الإسكان الاجتماعي، كما يلي:

شروط شراء شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة التمويل العقاري

- أن يكون المتقدم للحصول على شقة سكنية مصري الجنسية.

- يشترط آلا يكون المتقدم أو زوجته سبق لهما في وقت سابق الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري.

- ألا يقل عمر المتقدم للحجز عن 21 عاما.

- يشترط ألا يتجاوز سن المتقدم عن 60 سنة.

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- ألا يكون سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- يشترط أن يكون الحد الأقصى لمتوسطي الدخل المتقدم 10 آلاف جنيه شهريا للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.

- يشترط أن يكون الحد الأقصى لمحدودي الدخل الأعزب عن 4.5 ألف جنيه و6 آلاف جنيه للأسرة في الشهر.

- يلتزم المتزوج بدفع مقدم بـ20% من إجمالي سعر الشقة السكنية.

- يلتزم الأعزب من متوسطي الدخل، بدفع 15% من إجمالي سعر الوحدة السكنية.

- أما أصحاب المعاشات فيشترط سداد 40% من سعر الشقة.