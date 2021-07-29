5 شروط لصرف معاش طفل من «التضامن».. بينها «طلاق الوالدين»

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، مجموعة من الضوابط والشروط لصرف معاش اجتماعي للأطفال، وترصد السطور التالية، الشروط والضوابط اللازمة لصرف معاش اجتماعي للأطفال، وهي كما يلي:

شروط الحصول على المعاش

1) أن يكون الطفل مصري الجنسية.

2) أن يكون سن الطفل 18 عاما.

3) عدم وجود دخل ثابت.

4) أن يكون الأبوان مطلقين والأم متزوجة بغير الأب والأب متزوجا بغير الأم.

5) أن يكون يتيم الأم والأب أو يكون مسجونا والأم متزوجة من غير الأب المسجون.

المستندات المطلوبة

1) صورة شهادة الميلاد.

2) بيان بالموقف التأميني.

3) صورة وثيقة طلاق الوالدين وصورة وثيقة زواج الأم.

4) صورة شهادة وفاة الوالدين في حالة الطفل اليتيم.

5) مستند السجن في حالة سجن الأب أو الأم.

بعد الانتهاء من تجهيز المستندات والأوراق المطلوبة، يتم التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة للسكن وتقديم طلب للحصول على معاش طفل، وتتولى الوحدة مراجعة الأوراق والمستندات والتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة، ويستغرق الرد على الطلب 30 يوما.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، أطلقت مشروع مودة، الذي يهدف إلى لم كيان الأسرة، خاصة بعد ارتفاع نسب الطلاق في الفترة الأخيرة، ولفتت الوزارة إلى أنّ هذا المشروع يستعرض العنف الأسري والعنف الناتج عن الممارسات الضارة تجاه المرأة.

وأكدت الوزراة ارتفاع معدلات الطلاق نتيجة العنف الأسري، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إذ إنّ أعلى تسجيلات طلاق كانت «الخلع»، يليها بعد ذلك مسببات العنف الأسري، والإيذاء البدني الذي يدفع بالنهاية للطلاق.

وكانت مدير «مودة» للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، صرحت في وقت سابق لـ«الوطن»، بأنّ المشروع يركز على جزء العنف في التدريبات، سواء التي تستهدف الشباب المقبلين على الزواج من سن 18 حتى 25 عاما، أو المخطوبين والمتزوجين حديثا.