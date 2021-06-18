«تضامن الإسكندرية»: 475 حضانة مرخصة وتطوير 35 منهم بالتدريب
كتب:
كيرلس مجدى
03:40 م | الجمعة 18 يونيو 2021
الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية
أكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية، أن مدينة الإسكندرية تحوي 475 حضانة مرخصة من قبل المديرية والتي بدورها تشرف عليها عبر إدارة الأسرة والطفولة.
مركز الطفل والأسرة يدرب 35 حضانة في الإسكندرية
وأضافت جلالة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إدارة الأسرة والطفولة بها خدمات متكاملة، أولها الحضانات، فضلًا عن وجود مركز الطفل والأسرة التي تعد الإسكندرية ضمن أولى المحافظات التي يتواجد بها ذلك المركز، ويهدف لتدريب 35 حضانة؛ لتطوير مشرفة الحضانة من الناحية النفسية والتربوية، ومساعدتها على التعامل مع الأطفال.
الإجراءات القانونية مع الحضانات غير المرخصة في الإسكندرية
وأوضحت أن هناك فرق بين الحضانات المرخصة التي تصبح تحت إشراف المديرية وتتجه لها لجان رقابية؛ لمتابعة عملها ومستوى تعاملها مع الطفل، لافتة إلى أن الحضانات غير المرخصة يتم توجيهها للترخيص، وفي حال عدم حدوث ذلك يتم غلقها فورًا.
التعامل مع الحضانات التي تغير نشاطها إلى مركز دروس خصوصية
وأكد أن الحضانات التي تغير نشاطها في احتضان الدروس الخصوصية يتم غلقها فوراً، لافتة إلى أن دور الحضانة هي تأهيل الطفل من قبل المدرسة، لتعليمه السلوكيات الإيجابية.
4200 جمعية أهلية داخل محافظة الإسكندرية
في سياق متصل، أكدت وجود 4200 جمعية أهلية داخل محافظة الإسكندرية، وتعتبره جناحي المجتمع المدني، حيث يقدمون مساعدات مادية وخدمات لقاعدة كبيرة من المجتمع، لافتة إلى أن دورهم تشبيك كافة المؤسسات الحكومية معا.
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