«التعليم» تعلن تفاصيل اختبارات القبول بمدارس الطاقة النووية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الفئات المسموح لها التقديم لاختبارات الالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية، بمدنية الضبعة بمحافظة مطروح، والمستندات المطلوبة للتقديم وشروط أداء الامتحان، من جميع محافظات جمهورية مصر العربية، موضحة أن التقديم متاح للطلاب الحاصلين على مجموع 260 درجة الشهادة الإعدادية، وألا يقل درجات الطالب في مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية عن 95%.

الفئات المسموح لها بدخول اختبارات القبول بالمدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية:

-الطالب الناجح في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في نفس العام من جميع محافظات الجمهورية ومستوفي شروط التقدم.

إجراءات التقدم للامتحان:

-يتم تسجيل استكارة التقدم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

-يتم غلق باب التقديم يوم السبت الموافق 31 يوليو الجاري.

-يقوم الطالب بانهاء إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم مع قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها لتقديمها إلى أقسام شئون الكلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع المستندات الآتية:

المستندات المطلوبة للتقديم:

-لصق عدد 2 صورة شخصة حديثة للطالب على استمارة التقدم.-صورة من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد.

-صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد.

-إيصال مقابل أداء خدمة قيمته 100 جنيه للتقدم لأداء الامتحان للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولجيا الطاقة النووية على حساب صنجوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالبريد المصري باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات.

-تقوم المديريات التعليمية باستلام أوراق التقديم بعد اعتمادها من الإدارات التعليمية مع إيصالات سداد مقابل أداء خدمة وإرفاقها ضمن أوراق التقدم المطلوبة.

شروط التقدم للامتحان:

-أن يكون الطالب مصري الجنسية.

-ألا يزيد سن الطالب عن 18 عاما اعتباراً من أكتوبر 2021.

-الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي دور أول 2021 بمجموع لا يثل عن 260 درجة لجميع محافظات الجمهورية.

-ألا تقل درجات مواد الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم عن 95%.