طلاب أدبي يشكون صعوبة امتحان الإنجليزي: أسئلة القطعتين «معقدة»

قال عدد من طلاب الثانوية العامة شعبة الأدبي، إنّ امتحان اللغة الإنجليزية جاء في مستوى أصعب من الامتحان الذي عقد لطلاب الشعبة العلمية، موضحين أنّ أسئلة القطعة جاءت معقدة وغير مباشرة، والإجابة تعتمد على الاستنتاج، مؤكدين أنّ الترجمة والقواعد جاءت في مستوى معقد.

إسلام أيمن، طالب بالصف الثالث الثانوي، قال إنّ الامتحان اشتمل على عدد من الأسئلة المعقدة في القطعتين، حيث اعتمدت الإجابة عليهما على الاستنتاج وفهم شامل لمحتوى القطعة، مؤكدا لـ«الوطن» أنّ القطعتين جاء بهما عدد من الكلمات غير المألوفة.

الطالب إبراهيم محمد، الذي أدى الامتحان اليوم في مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين بمحافظة الجيزة، قال إنّ الامتحان اشتمل على الكثير من الأسئلة غير المباشرة في الكلمات والقواعد.

وأضاف الطالب، أنّ أسئلة القطعة جاءت معقدة وتشمل الكثير من الكلمات غير المباشرة، ولم يسبق أن مرّت على طلاب الثانوية العامة، موضحا أنّ الامتحان جاء في مستوى أصعب بكثير من مستوى امتحان طلاب الشعبة العلمية.

علي حمدي، طالب بالصف الثالث الثانوي، اتفق مع سابقه في أنّ الامتحان اشتمل على الكثير من الكلمات غير المألوفة في الترجمة وأسئلة الكلمات، موضحا أنّ الاختيارات متقاربة من بعضها في أسئلة القطعتين.

وأضاف الطالب لـ«الوطن»، أنّ الامتحان لا يقارن تماما بمستوى امتحان الشعبة العلمية، مؤكدا أنّ الوقت لم يكن كافيا للإجابة، خاصة مع وجود أسئلة تحتاج إلى فهم شديد في القطعتين.

وتابع الطالب، أنّ الامتحان جاء به بعض الأسئلة الشبيهة بأسئلة الامتحانات التجريبية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما أكد في سياق آخر، أنّ اللجان شهدت تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أنّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنّ طلاب الشعبة الأدبية انتهوا من امتحانات الثانوية العامة 2021، التي عقدت ورقيا بنظام الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم.