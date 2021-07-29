انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ«التعليم المدمج» بسوهاج.. الأحد

أعلنت جامعة سوهاج، اليوم الخميس، بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لبرامج التعليم المدمج، بالشراكة مع كلية دار العلوم، وكذلك برامج التعليم المفتوح بالنظام القديم، وذلك للعام الجامعي 2020/2021، والتي سيؤديها 530 طالبًا وطالبة، يوم الأحد المقبل وتستمر لمدة 15 يومًا.

وقال الدكتور كمال سيد خليل مدير مركز التعليم المدمج، بحسب بيان صادر عن الجامعة، إنَّ امتحانات برنامج كلية التجارة ستجرى بمسرح كلية الآداب بالحرم القديم، أمّا امتحانات برنامج كلية الآداب ستتم بمبنى مجمع المدرجات، بينما ستُجرى امتحانات برنامج كلية دار العلوم داخل مدرج الدكتور إبراهيم بسيوني وكذلك مدرجات مسرح كلية الآداب.

في سياق آخر، ترأس الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الدراسات العليا للماجستير المهني MBA بكلية التجارة رقم (11) لشهر يوليو الجاري، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.

وناقش الاجتماع الموضوعات المطروحة بجدول الأعمال والبت فيها، بينها اعتماد تشكيل لجان امتحانات الفصلين الدراسيين الثاني والثالث للماجستير المهني للعام الجامعي 2020/2021، والتي تُجرى في الفترة من 28 أغسطس حتى 9 سبتمبر المقبلين.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنَّ 247 طالبًا وطالبة سيخوضون امتحانات الفصلين الدراسيين الثاني والثالث للدراسات العليا للماجستير المهني بشعبتيها «المحاسبة وإدارة الأعمال»، لافتًا إلى أنَّ الامتحانات ستُجرى بمدرجات (س، ص، ع) بمقر الكلية، وذلك على فترة واحدة من الساعة ٣ عصرًا حتى ٥ مساءً.