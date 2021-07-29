ضبط براميل مخلل بشوارع قرية «إسطال» بسمالوط

ضبطت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، في شمال محافظة المنيا، مجموعة كبيرة من براميل المخلل، بأحد شوارع قرية «إسطال»، دائرة المركز، اليوم الخميس، قبل عرضها للبيع على المواطنين، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ووجه اللواء وليد المعداوي، رئيس مركز ومدينة سمالوط، قسم الإشغالات بالوحدة المحلية، بتنفيذ حملة لإزالة جميع الإشغالات والباعة الجائلين من على كوبري معصرة سمالوط، لتحقيق الانضباط، وظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق.

كما تم شن حملة إشغالات بقرية «إسطال»، ونتج عنها تحرير 5 محاضر، شملت 2 محضر تشوين مواد البناء بالطريق العام، و2 محضر تشوين براميل مخلل بأحد شوارع القرية، بالمخالفة لقانون البيئة، ومحضر تشوين بمخزن خردة بأحد المناطق بالقرية، بالمخالفة لقانون البيئة والمخلفات الصلبة والإشغالات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع.

وشدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على تكثيف الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، وتنفيذ الحملات المستمرة لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش والتجاري والتدليس والعمل على تحقيق كافة سبل الإرضاء للمواطنين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية، من خلال المرور على عدد المخابز البلدية والأسواق.

وقال اللواء محمد عزت، رئيس مركز العدوة، إن الحملة أسفرت عن تحرير 27 محضر منهم 15 محضر نقص وزن، و 5 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 4 محاضر تبديد دقيق مدعم بجملة 24 شيكارة زنة 50 كيلوجرام، و3 محاضر عدم إعطاء بون صرف، وتوقف عن العمل بدون إذن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.