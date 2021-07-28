موعد اختبارات القدرات بكليات جامعة المنيا.. تعرف عليها

أعلنت جامعة المنيا عن موعد بدء اختبارات القدرات للكليات التي تشترط اجتياز الطالب لاختبار القدرات المؤهلة، للطلاب الراغبين الالتحاق بكليات الفنون الجميلة، والتربية الفنية، والتربية النوعية شعبة الموسيقى، والتربية الرياضية، وكلية التمريض، والمعهد الفني للتمريض، وكلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا وذلك اعتباراً من السبت 7 أغسطس القادم، وحتى الخميس 19 من نفس الشهر.

قاعة لانتظار الطلاب بالكليات التي تشهد اختبارات القدرات

ووجه الدكتور مصطفي عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، بتخصيص قاعات انتظار لائقة بالكليات المعنية باختبارات القدرات، وتوفير الراحة والسلامة للطلاب المترددين.

وناقش مجلس جامعة المنيا، اليوم الأربعاء، الخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي القادم 2021/ 2022، وذلك بعد انتهاء العام الجامعي الحالي في 31 يوليو الجاري، على ان تبدأ الدراسة في التاسع من أكتوبر القادم، وتستمر لمدة 14 أسبوعاً، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، مؤكداً على متابعة أعمال الصيانة وجاهزية الكليات والمدن الجامعية لاستقبال الطلاب بالعام الجامعي الجديد، وإعداد الجداول الدراسية طبقاً للمواعيد المعلنة وآليات التعليم الهجين الذي أقرته الجامعة نمطاً للدراسية بها.

استعدادات كليات جامعة المنيا لتطبيق الكتاب الإلكتروني

واستعرض الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة، تقريراً عن استعدادات الكليات وما اتخذته من خطوات حاسمة نحو تطبيق الكتاب الجامعي الإلكتروني وإلغاء الكتاب الجامعي الورقي اعتباراً من العام الجامعي 2021/ 2022، وقياس مدى تفاعلها مع قواعد النشر الإلكتروني، ليكون نقلة نوعية للبنية التحتية المعلوماتية لجامعة المنيا، وخطوة في طريق نجاحها نحو التحول الرقمي.

ووجه رئيس الجامعة بتفعيل دور مجالس الكليات وإعمال شئون اللجان المتخصصة برئاسة عميد الكلية بكل كلية؛ لشرح آليات وقواعد التحول للكتاب الجامعي الإلكتروني ومراعاة مواعيده المنظمة، والذي سيتاح على منصة الجامعة التعليمية في صورة pdf، والتنبيه على حذر التعامل مع الكتاب الورقي تماماً.

تفعيل استخدام الشاشات الذكية بكليات جامعة المنيا

وأعلن رئيس الجامعة عن تفعيل وبدء استخدام الشاشات التفاعلية الذكية وتدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدامها، والتي تم توفيرها بجميع الكليات وتوظيفها لخدمة وتطوير العملية التعليمية، بما تشمله من تطبيقات تعليمية تفاعلية للمحتوي العلمي، يعزز ويرتقي بالمستوي التعليمي والبحثي للطالب، وفي إطار خطة الجامعة المتكاملة والشاملة نحو التحول الرقمي.

كما تناول الاجتماع تفعيل تعديل المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وسرعة تعديل اللوائح الدراسية بنظام الساعات المعتمدة بكليات الجامعة قبل بداية العام الدراسي القادم، بالإضافة إلي مناقشة مستجدات تقدم أعمال الجودة والاعتماد بالكليات ورفع ما تم مناقشته بمجالس الكليات لمركز ضمان الجودة والاعتماد الجامعي، وتقدم أعمال التنويهات والخدمات الإلكترونية بالكليات.

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