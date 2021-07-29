حركة الداخلية.. تنقلات موسعة بأمن المنيا.. تعرف عليها

شهدت مديرية أمن المنيا إجراء حركة تنقلات واسعة بين القيادات وضباط البحث الجنائي، وكشف مسؤول بأمن المنيا تكليف اللواء محمد حبشي كمدير للمباحث الجنائية، ونقل مدير مباحث المنيا اللواء خالد عبد السلام لمباحث الوزارة بالامن العام.

وأضافت المصادر أن الحركة شملت نقل رئيس المباحث الجنائية العميد شريف كرم لمباحث الادارة العامة للسياحة، وتكليف مساعد مدير أمن المنيا اللواء محمد ضبش، حكمدارا لقطاع المنيا، وتعيين رئيس مباحث أسوان اللواء اشرف عبد المالك مساعدا لمدير أمن المنيا، واللواء حسام شوقي مساعد لمدير أمن المنيا، واللواء أسامه عبدالعظيم حكمدارا لمديرية أمن المنيا.

ولفتت المصادر إلى أن الحركة شملت نقل رئيس فرع بحث شمال المنيا العميد حاتم ربيع كرئيس لمباحث الشرقية، ونقل مدير مرور المنيا العميد أسامة غريب مديرا لمرور الشرقية، ونقل العقيد طارق فايق من مرور المنيا الي مدير مرور الوادي الجديد، نقل العميد إيهاب يسري من مرور المنيا لمديرية أمن اسيوط، ونقل العقيد هشام عبد الحكيم رئيس مباحث مرور المنيا الي مباحث أسوان، ونقل العقيد برهان الشريف من مباحث المنيا إلى مباحث التهرب الضريبي، ونقل المقدم رماح عرفة والمقدم علي عبدالعزيز من مباحث المنيا لمباحث مديرية أمن قنا .

واعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، الحركة العامة للتنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة 2021 عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة.وشهدت الحركة تعيين اللواء محمد عبد التواب حسان مديرا لمديرية أمن المنيا، بدلا من اللواء محمود خليل الذي تم تصعيده إلي مساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد وتضم محافظات "المنيا وبني سويف والفيوم".وتم تعيين حكمدار المنيا اللواء محمود فاروق مديرا لأمن الوادي الجديد ضمن حركة تنقلات وزارة الداخلية الجديدة على مستوى المديريات بجميع محافظات مصر.

وشغل اللواء محمد عبد التواب حسان، مدير أمن المنيا الجديد، شغل عدة مناصب بمديرية أمن الجيزة منذ عمله بقسم شرطة إمبابة، ومن بين تلك المناصب تعيينه بالإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومديرًا لمباحث قطاع السجون، ورئيسًا لمباحث قسم شرطة العجوزة، ووكيلا لقطاع المباحث الجنائية، ورئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، ووكيلا للإدارة العامة للبحث الجنائي.

وشهدت حركة تنقلات الداخلية 2021 الدفع بقيادات شابة لتولي مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية، والتي تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويتم الاعتماد على حاصلي الدورات التكنولوجية، تدعيمًا لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في كافة قطاعاتها.