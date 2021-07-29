حملات لإزالة الإعلانات المخالفة ورفع مستوى بمراكز المنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بالتنسيق مع إدارة الإشغالات والحملة الميكانيكية، حملات موسعة اليوم الخميس، لإزالة كافة الإعلانات المخالفة بالشوارع والميادين المختلفة، شملت شوارع «بورسعيد وعمر سلطان وطه حسين» بمدينة المنيا.

وقال إسلام عبد السلام، مدير الإعلانات بالوحدة المحلية، إنه سيتم تنظيم عدة حملات بناءً على توجيهات اللواء ياسر عبد العزيز، رئيس المدينة، ووفق خطط الإدارة الموضوعة لإعادة الانضباط بالشوارع، فيما يخص تركيب الإعلانات والقضاء على العشوائية، سواء من جانب المواطنين وجميع المعنيين من شركات وهيئات وأشخاص اعتبارية، وكل من يريد الإعلان عن أي سلعة أو خدمة أو مؤسسة، ويريد عمل إعلان، فلابد من الالتزام بالضوابط، والتواصل من خلال التقديم للحصول على ترخيص من إدارة الإعلانات، عن طريق المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

وشدد اللواء ياسر عبد العزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، على ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق فيما بين الإدارات المعنية، لإزالة الإعلانات المخالفة بالشوارع والميادين، وعلى أعمدة الإنارة والمباني، وكذلك الإشغالات التي تعوق حركة المرور بالطرق، وحث الجميع على الالتزام بالضوابط المنظمة لهذا الأمر.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملاتها اليومية في أعمال النظافة ورفع المخلفات، ونفذت حملة نظافة في قرية «بني محمد سلطان»، و«عزبة جارحي»، وعمارات الأوقاف، وطريق مصر أسوان الزراعي، وقرية «صفط الخمار»، و«دمشاو هاشم».

كما تم تركيب 10 لمبات ليد جديدة بقرية «كوم أبو النور»، وتركيب 10 كشافات ليد بالطريق الدائري، وصيانة 15 كشاف بطريق مساكن «ماقوسة»، حتى طريق المحولات غرباً، إلى طريق المحيط الغربي، كما تم إزالة وإيقاف أعمال بناء بحي وسط المنيا.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، حملة لإزالة المخلفات بحي جنوب المدينة، وقريتي «حلوة» و«بردنوها»، كما بدأت الوحدة المحلية في مشروع تجهيز وتجميل الطريق الزراعي من «بديني» حتى مدخل مطاى.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز العدوة، حملات نظافة بالوحدة المحلية لقرية «عطف حيدر»، والوحدة المحلية لقرية «بني عامر»، فيما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط حملة نظافة بقرية «طحا العمودين»، كما تابعت أعمال صيانة الكشافات قرية «أطسا البلد»، حتى طريق «عزبة الفرنساوي»، وصولاً إلى «البيهو».