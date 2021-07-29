مشاجرة المرج الجديدة.. معركة الفجر الدامية

مشاجرة المرج الجديدة بين عائلتي السميطي والسوهاجي، كانت اشبه حرب شوارع،. بدأت المعركة في الساعة الواحدة صباحا واستمرت 4 ساعات استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء والشوم؛ ما أدى لمقتل شابين وإصابة 4 آخرين بإصابات بالغة نقلوا على أثرها إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد في منطقة المرج، وشهد محيط محطة مترو الأنفاق حالة من الرعب بسبب تبادلإطلاق الأعيرة النارية بين الجانبين.

شرارة البداية

وبحسب تحريات المباحث أن مشاجرة المرج الجديدة بدأت عند حدوث مشادة كلامية بين أصحاب محل عصير السوهاجي الكائن أمام محطة مترو المرج، وبين أحد الباعة الجائلين، يدعى أحمد السميطي، بسبب الوقوف أمام محل العصير للبيع، وقام على الأخير بضرب صاحب المحل بشومة على رأسه وحضرت سيارة الإسعاف، وتم نقل المصاب إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج وألقت أجهزة الأمن القبض على 15 منهما من الجانبين.

حبس 15 متهما

قررت النيابة العامة حبس 15 متهما ألقي القبض عليهم في مشاجرة المرج الجديدة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبينت التحقيقات أن المشاجرة بدأت بشاعة وفاة صاحب محل العصير بالمستشفى، فما كان من شقيقه بإحضار سلاح ناري وإطلاق عدة أعيرة نارية تجاه البائع الجائل وشقيقه "حسين السميطي" ، وأسفر عن مقتل حسين وإصابة شقيقه، باصابات بالغة.

فتيل الأزمة

وأوضحت التحقيقات أنه في غضون دقائق بعد وفاة شاب وإصابة شقيقة في مشاجرة المرج الجديدة تحولت المنطقة إلى حرب شوارع، بعد قيام عائلة حسين وأصدقائه وجيرانه باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء والمولوتوف والشوم في التعدي على محل العصير وبعض المحلات الخاصة بعائلة السوهاجي، وتمكنوا من إصابه 3 أشخاص من عائلة السوهاجي بإصابات بالغة وتم نقلهم إلى مستشفى اليوم الواحد.

الرابعة فجرا

وفي الساعة الرابعة فجرت تم الدفع بقوات الأمن المركزي، بالإضافة إلى 6 سيارات ميكروباص من قوة قسم شرطة المرج وتمكنوا من الدخول إلى المنطقة والسيطرة علي مشاجرة المرج الجديدة ، وتمكنت القوات من القبض على 15 متهما من طرفي مشاجرة المرج غلق المنطقة والتحفظ علي كاميرات المراقبة، وأغلقت أجهزة الأمن المنطقة المحيطة لمحطة مترو المرج، التي شهدت مشاجرة المرج وقامت القوات بالتحفظ على كاميرات المراقبة؛ تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة وضبط جميع مرتكبي الجريمة.