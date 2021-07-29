معاينة موقعين لإنشاء مستشفيين بمغاغة وأبو قرقاص بمساحة 10 أفدنة

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رئيسي مركزي مغاغة وأبو قرقاص بسرعة تشكيل لجنة تضم مديرية الصحة، والإرشاد الزراعي، ومديرية الزراعة، وجهاز التعمير، والوحدة المحلية، لاستلام موقعين مخصصين لإنشاء مستشفيين، أحدهما بمركز مغاغة على مساحه 5 أفدنة، والثاني بمركز أبو قرقاص، على مساحة 5 أفدنة، مشيراً الي استمرار المتابعة الدورية والمستمرة لنسب ومعدلات التنفيذ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، اليوم الخميس، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، والدكتور كريم شاهين، مسئول متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزراء، وممثل جهاز التعمير، ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي، ومؤسسة حياة كريمة.

ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لكافة القطاعات الخدمية والتي يتم تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تطوير قري الريف المصري، وتحظي محافظة المنيا بتطوير 192 قرية و757 تابعاً بنطاق 5 مراكز مستهدفة، والتي تعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة.

استعرض المحافظ الموقف التنفيذي للقطاعات الخدمية من حيث المواقع المتوفرة، المواقع الصالحة فنياً، والمواقع الجاري دراسة مدى صلاحيتها فنياً، بمختلف القطاعات والتي تشمل: مياه الشرب والصرف الصحي، الأبنية التعليمية، مجمعات الخدمات، المجمعات الزراعية، الإسعاف، الحماية المدنية، الطرق والنقل، التضامن الاجتماعي، الاتصالات.

وقال المحافظ إن تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، من أولويات المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق القري المستهدفة، على ان يتم تنفيذ وتوصيل باقي الخدمات تباعاً وفقا للجدول الزمني المحدد لتنفيذ الاعمال، مشدداً على سرعة انجاز الاعمال المطلوبة، ومؤكدا على ضرورة التواصل والتنسيق بين جميع الجهات القائمة على تنفيذ الاعمال، لتسهيل عملية المتابعة وتذليل العقبات وسرعة إنجاز الاعمال، وصدور أوامر الاسناد للجهات المنوط بها تنفيذ الأعمال.