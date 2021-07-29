فرحة طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية بـ«امتحان الصرف».. وتطعيم العاملين

أبدى طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية سعادتهم من سهولة امتحان الصرف مؤكدين أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، معبرين عن سعادتهم بعد خروجهم من الامتحان حيث اجمع عدد كبير من الطلاب على سهولة الامتحان والاسئلة. وأجري امتحان مادة الصرف أمس وفقًا لضوابط قطاع المعاهد، التي تتضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، خلال امتحانات الثانوية الأزهرية 2021.

وبلغ عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، 113473 طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى 74754 طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و38719 طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجان على مستوى محافظات الجمهورية.

تطعيم العاملين في المعاهد الأزهرية

وأكد سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تطعيم جميع العاملين في الامتحانات من مراقبين وملاحظين ومصححين وعمال وإداريين بلقاح فيروس كورونا المستجد، قبيل إجراء امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، وتشكيل غرف عمليات، وتخصيص أرقام واتساب لتلقي شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية. وأكدت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، برئاسة وكيل الأزهر، تخصيص رقمي واتساب للتواصل مع المسؤولين، وهما 01002077995 رقم مكتب وكيل الأزهر، ورقم (01223343001) مكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حيث يتلقى الرقمين الشكاوى إلكترونيًّا في سرية تامة، ويعمل القائمون عليها على مدار الساعة.

وأشارت الغرفة إلى أنّه يجب على مقدم الشكوى في امتحانات الثانوية الأزهرية، إرسال ما يثبت هويته للتحقق من جدية الشكوى ومتابعتها، كما خصص قطاع المعاهد الأزهرية استمارة متابعة إلكترونية لتقديم المقترحات والشكاوى من قبل المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.

ومن المقرر أن ينتهي ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية، في الأول من أغسطس المقبل، حيث روعي في وضع جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 إجراء امتحانات طلاب القسم العلمي في يوم، وامتحانات القسم الأدبي في يوم آخر، منعا للتكدس وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.