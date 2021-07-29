تكليف الدسوقي مهام مدير مديرية التربية والتعليم بأسيوط

أصدر اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قراراً اليوم الخميس، بتكليف محمد إبراهيم دسوقي، وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط للعمل مديراً للمديرية بدلاً من مدير المديرية لبلوغه السن القانونية للمعاش، وذلك لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، حرصاً على انتظام سير العمل.

وجاء في قرار محافظ أسيوط رقم 1447 لسنة 2021، تكليف محمد إبراهيم دسوقي، للقيام بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، في مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته طبقاً لأحكام المادة 34 من القانون رقم 81 لسنة 2016 المشار إليه لحين شغل الوظيفة بالطرق المقررة قانوناً طبقاً لأحكام القانون.

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة بذل مزيد من الجهد للنهوض بالعملية التعليمية والحصول على منتج عالي الجودة، وذلك عن طريق العمل في اتجاهات متوازية، منها معلم مُعد إعداداً متميزاً ومطلعاً على آخر تطورات العصر من استراتيجيات تدريس ووسائل تعليمية حديثة، ومبنى مدرسي تتوفر فيه كافة ما يستلزم من إمكانيات مادية، ومعامل متطورة، ووسائل تعليمية تكفل للمعلم التيسير وللإدارة والقيادة المركزية لحدوث انطلاقة نوعية للمؤسسة التعليمية، والصلة الدائمة بين المؤسسة التعليمية وبين المؤسسات المجتمعية الأخرى، لزيادة الاستفادة من إمكانياتها.