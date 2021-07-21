احتراق مكتب عضو تنسيقية الأحزاب بالإسماعيلية دون إصابات

شب حريق محدود في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، بالمكتب الخاص بالمهندس أحمد نصر الله عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في إحدى البنايات بمنطقة أرض الجمعيات قرب ميدان 30 يونيو.

وتوجهت على الفور سيارات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث إلى أن تم السيطرة علي الحريق، دون إصابات بشرية.

وقال أحد شهود العيان أنهم فوجئوا بخروج دخان من داخل الشقة ثم خروج لهب وأبلغو الشرطة علي الفور وقاموا بإبلاغ المهندس أحمد نصر الله إلا أنه لم يتهم أحد بارتكاب الواقعة، وانتقل فريق الأدلة الجنائية بمديرية أمن الإسماعيلية لفحص الحريق ومكان للتعرف علي أسباب نشوبه فيما لم يتم تحديد السبب حتى الآن.

وتسبب الحريق في التهام الأثاث والتكييفات الخاصة بالمكتب وكمية من الأوراق والملفات والكتب ومحتويات المكتب، فيما تم السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي الوحدات.