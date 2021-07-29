جولة تفقدية لـ«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» بالعاصمة الإدارية

وصل وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منذ قليل، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، في جولة تفقدية لبعض الأحياء بها.

والتقى اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على هامش زيارتهم.

وقال اللواء أحمد زكي عابدين، إنَّ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كان حلمًا وأصبح واقعًا تحقق على الأرض، مبينًا أنَّ التخطيط لهذه العاصمة تم بشكل دقيق وعناصر نجاحها متوفرة لأن التخطيط يراعى عوامل كثيرة، إضافة إلى أنَّ المشروع استثماريًا يدر عائدًا على الدولة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنَّ العاصمة الإدارية تعد أفضل مدينة في الشرق الأوسط، وتضارع أحدث مدن العالم، مشيرًا إلى أنَّه اعتماد أحدث الأنظمة التكنولوجية في كل المجالات عند إنشاء مشروعاتها.

واستمع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لعرض تفصيلي من العميد خالد الحسيني المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة منذ بداية نشأته وحجم الجهد المبذول وآخر تطورات المشروع على أرض الواقع.

ويتضمن برنامج الزيارة، جولة في الحي الحكومي، حي المال والأعمال، ومدينة الثقافة والفنون، ومنطقة الأعمال المركزية، وحي السفارات، والنهر الأخضر، والبرج الأيقوني، والمناطق السكنية.

وضم وفد التنسيقية كلا من: النائب عمرو يونس والنائب محمود بدر والنائب محمد عبدالعزيز والنائب محمد السباعي والنائب محمود القط والنائب علاء عصام والنائب أحمد فتحي والنائبة غادة علي والنائب أحمد فتحي والنائب خالد بدوي والمهندس كريم عبدالعاطي ومحمد فريد ومؤمن سيد وإيمان عامر والدكتور محمد سالم وأحمد مبارك وأحمد فتحي، وعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد.