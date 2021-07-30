مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية تحقق 9 مراكز متقدمة على الجمهورية

حققت مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، التسعة مراكز الأولى على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2020-2021، وهم (الطالب يوسف عادل إبراهيم والذي حقق المركز الأول بحصوله على مجموع 684 بنسبة 97.7%، والطالب عبدالرحمن عصام عبدالستار بالمركز الثانى، والطالب محمود إيهاب منصور، في المركز الثالث، وحقق الطالب محمد محمود عبدالعزيز المركز الرابع، وجاء في المركز الخامس كلا من عبدالغفار موسى عبدالغفار، وأحمد أسامة عبدالسميع، كما فاز كلا من الطالب يوسف وجيه يوسف، والطالب إبراهيم خالد عبدالستار، بالمركز السابع، والطالب زياد نبيل عبدالعزيز فقد حقق المركز العاشر).

وأعرب المهندس سالم السيد، نائب رئيس مجلس إدارة مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدا أن تحقيقه أثبت أهمية الفكرة في تطوير التعليم الفني، وأن مدرسة العربي تقدم عددا كبيرا من المميزات لطلابها، بالإضافة إلى تطبيقها لمناهج دراسية قائمة على نظام التأهيل والجدارات والاعتماد على معلمين مؤهلين على أعلى مستوى.

ولفت إلى أن طلبة المدرسة تحصل على شهادة مصرية معتمدة ومؤهلة بشكل احترافي لسوق العمل، إلى جانب التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات العربي، وتمنح أيضا مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

وأعرب الطالب يوسف عادل إبراهيم أول الجمهورية، عن سعادته بتحقيق المركز الأول مؤكدا أنه صاحب قرار دخول مدرسة العربي بهدف الدراسة العملية والحصول على فرصة عمل أيضا، قائلا إنه من أول دفعة دخلت إلى المدرسة التي تم افتتاحها منذ ثلاث سنوات، وكان هدفه هو دخول كلية الهندسة، متمنيا من الله أن يكلل تعبه بالنجاح والتفوق لخدمة المجتمع ونهضة الصناعة والاقتصادي المصرى.