لطلاب الإعدادية.. كل ما تريد معرفته عن مدرسة العربي للتكنولوجيا

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد فتح باب التقديم لمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، موضحة أنّه يمكن للطلاب التقديم على المدرسة بعد إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، مؤكدة أنّ مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية تشمل مجموعة من التخصصات مثل التريبد والتكييف والميكانيكا، وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية:

مدة الدراسة

الدراسة في المدرسة لمدة 3 سنوات.

تخصصات المدرسة

تشمل مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية تخصصات الكهرباء والميكانيكا والتبريد والتكييف.

مناهج الدراسة

تعتمد الدراسة في المدرسة على منهج العلوم الأساسية والثقافية والتدريب العملي والعلوم الفنية في مجال التخصص.

مميزات المدرسة

- تتميز المدرسة بأنّها تمنح الطلاب شهادة مصرية ذات جودة عالمية.

- تتيح الفرصة لطلابها للتدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- تمنح المدرسة مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

شروط القبول بالمدرسة

- يتم التقديم على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنــا.

- ضرورة أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها الوزارة والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.

شروط التقديم للمدرسة

- سيتم تحديد درجة القبول من قبل وحدة تشغيل وإدارة مدرسة التكنلووجيا التطبيقية بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية.

- يتم إتاحة التقديم للبنين من إدارة قويسنا بمحافظة المنوفية وإدارة بنها بمحافظة القليوبية.

- يجب ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2021.

انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 بمدارس محافظة الجيزة اليوم

يذكر أنّ امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 تنتهي اليوم بمدارس محافظة الجيزة، بمادة الدراسات الاجتماعية، وكشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، عن أنّ الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي مشكلات، وجرى تكثيف الإجراءات الوقائية المشددة في جميع اللجان الامتحانية للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين، ويتم تصحيح الامتحانات بشكل يوميا.