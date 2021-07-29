أسعار الذهب ترتفع للمرة الثالثة على التوالي في أقل من ساعة

ارتفعت أسعار الذهب ثلاث مرات في أقل من ساعة، قرب نهاية التعاملات على المعدن النفيس في البورصات العالمية، آخرها بقيمة 4 جنيهات، لتبلغ حصيلة الارتفاعات حتى الآن، 7 جنيهات اليوم الخميس 29 يوليو 2021.

أسعار الذهب محليًا

سجلت أسعار الذهب قرب نهاية تعاملات اليوم الخميس 29 يوليو، ارتفاعا 4 جنيهات، بالمقارنة ببداية التعاملات بحصيلة 7 جنيهات خلال يوم.

سجل عيار 24 في مصر، 910 جنيهات، مقابل 903 جنيهات للبيع أمس الأربعاء، وبيع عيار 21 بنحو 796 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 688 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6 آلاف و368 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

فيما سجلت أسعار الذهب عالميا، ارتفاعا في منتصف تعاملات الخميس 29 يوليو، بالمقارنة بأمس في البورصات العالمية، فيما عدا الأوقية التى ارتفعت ارتفاعا طفيفا.

وبيع عيار 24 بسعر 58.70 دولار، فيما بيع عيار 21 نحو 51.37 دولار، وسجل عيار18 سعر 44.03 دولار، وبيعت الأوقية بسعر 1.827.11 دولار.

بدوره، توقع نادى نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية لـ«الوطن»، مزيد من الارتفاعات، لافتا إلى أن أسعار الذهب لا زالت ترتفع لحظيا.

وعن أسباب كسر الأوقية لـ1815 دولارًا، قال: صدور قرارات الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على الفائدة دون تغيير، ضعف الدولار الأمريكي، وهناك علاقة عكسية كلما ارتفع الدولار تراجع الذهب والعكس صحيح.

كما شكلت تزايد المخاوف العالمية بشأن فيروس كورونا ومتحور دلتا الجديد، سببا آخر في مزيد من ارتفاعات الذهب المتواصلة اليوم الخميس 29 يوليو، حيث بات يضرب الكثير من دول العالم، ويهدد وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي.

وارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ بداية تداولات اليوم الخميس 29 يوليو، عند أعلى مستوى 1815 دولارا للأوقية، وكسرت الحاجز 1527 دولارا للأوقية، مستفيدة من ضعف الدولار الأمريكي.

وأشار إلى أنه في ظل الاضطرابات العالمية، وعدم الاستقرار، سيظل الطلب على الذهب فى مقدمة اهتمامات المستثمرين باعتباره ملاذًا آمنًا.

وفى السياق ذاته، انعكس ارتفاع الذهب على أسعار المعادن الأخرى، حيث ارتفعت عقود معدن الفضة خلال تعاملات اليوم الخميس 29 يوليو بنسبة 2.41%، وسجلت نحو 25.477 دولار للأوقية، بينما ارتفعت عقود معدن البلاديوم بنسبة 1.04% وسجلت نحو 2650.00 دولار للأوقية.