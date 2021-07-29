مكرم: تحويلات المصريين بالخارج أعلى مصادر الدخل من العملة الصعبة

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه وخلال السنوات الأخيرة، فإن أعلى مصدر دخل للعملة الصعبة، يأتي من تحويلات المصريين المقيمين بالخارج، كما تسهل عليهم الحكومة إجراءات الأراضي والاستثمار فيها، «عندهم رغبة إنهم يرجعوا لأنهم دائما مرتبطين ببيتهم وأرضهم».

وأضافت «مكرم»، خلال استضافتها ببرنامج «حديث العرب من مصر»، الذي تقدمه الدكتورة درية شرف الدين، المذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن هناك عدد من الأسر المصرية للعائلات المهاجرة لا يعلم أبناؤهم الكثير من المعلومات عن الدولة المصرية، ولذلك تم إطلاق برامج للتواصل مع أبناء الجيل الثاني والثالث، «بنساعدهم على معرفة الثقافة المصرية واللغة العربية».

وأوضحت أن الوزارة ستدرس تدشين قناة فضائية تخص المصريين بالخارج بلغات مختلفة، ولكن مثل تلك الفضائية تحتاج لدعم مادي كبير، لذا قامت الوزارة بإطلاق عدد من المنصات التي من شأنها أن يتواصل المصريون بالخارج مع الوزارة ودولتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، «أنا بدخل على كلوب هاوس CLUB HOUSE علشان أتواصل بشكل دائم مع المصريين بالخارج، والقناة الفضائية تحتاج لدعم مادي كبير، وبنستخدم وسائل التواصل وعدد من التطبيقات، منها تطبيق كلم مصر، وبنتكلم فيها على كل الأحداث الجارية بالدولة المصرية».

وأكدت أن مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار» الذي نظمته الوزارة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والاستثمار، كان خطوة هامة للاستفادة من خبرات المصريين بالخارج والتواصل الدائم معهم.

وأشارت إلى أن المصريين المقيمين بالخارج، سيشاركون في مبادرة تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.