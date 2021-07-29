المشدد 10 سنوات لـ6 بينهم سيدتان في «هتك عرض رجل أعمال» بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الرابعة، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 10 سنوات على سيدتين و4 رجال، والسجن المشدد لمدة سنة على سيدة ثالثة، وبراءة رابعة، لاتهامهم بتعذيب صاحب مكتب استيراد وتصدير، متزوج اثنتين من المتهمين، والتعدي عليه جنسياً وهتك عرضه، وتصوير مقاطع فيديو له وتقييده بالحبال بمعاونة آخرين، وظل تحت التعذيب حتى تمكن من القفز من شرفة المنزل، مما تسبب في إصابته بجروح خطيرة.

صدور الحكم في واقعة تعذيب وهتك عرض رجل أعمال

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد جمال محمد، محمود محمد عبد الرازق، وذلك في القضية رقم 5623 لسنة 2021 جنايات قسم أول المنصورة، والمقيدة برقم 1037 لسنة 2021 کلي جنوب المنصورة.

إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات

وأمر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بإحالة 8 متهمين، 4 رجال و4 سيدات، من محافظة الدقهلية، إلى محكمة جنايات المنصورة، لاتهامهم بخطف وتعذيب والشروع في قتل صاحب مكتب استيراد وتصدير بالمنصورة، بعد أن خدعوه بالدعوة لحضور عيد ميلاد زوج إحدى المتهمات، وحال وصوله إلى مسكنهم، كانوا في انتظاره وانهالوا عليه ضرباً بعصا خشبية وحذاء وحبل، حتى تمكنوا من شل حركته، وتمكنوا من تجريده من ملابسه، وأخذوا يلتقطون له مقاطع فيديو علي هيئته، وعندما تأكد أنهم ينون قتله، تمكن من القفز من شرفة المسكن، ليرتطم بالأرض.

وقرر المحامي العام إحالة المتهمين كل من: «هبه الله ح. ع.»، 32 سنة، اخصائي تمريض بمستشفى دمياط التخصصي، و «وعد ع. م.»، 29 سنة، طالبة، و«مها أ .ع.»، 34 سنة، ربة منزل، و «حنان أ. أ.»، 52 سنة، معلمة بإحدى المدارس الابتدائية، ومقيمة بقرية «العوضية»، بدائرة مركز شربين، و«محمد م. م.»، 25 سنة، ماجستير تربية رياضية، مقيم بالمنصورة، جميعهم محبوسين، إضافة إلى «فريد أ. ع.»، 37 سنة، حاصل على دكتوراه في القانون الجنائي من الخارج، و «أحمد أ. أ.» 33 سنة صاحب صالة ألعاب رياضية، و«محمود ش. ع.»، 35 سنة، حاصل على دبلوم صنايع، وجميعهم هاربين.

وذلك لأنه في يوم 4 أبريل 2021، بدائرة قسم أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، خطفوا وآخر مجهول، بالتحاليل على المجني عليه «محمد م. ع.»، 35 سنة، صاحب مكتب استيراد وتصدير، بأن نسج له كل من المتهمة الثانية، والمتهمين الخامس والسادس، من خيوط الحيلة، وما إن انطلت عليه، وتمكنوا من اقتياده إلى المكان المعد سلفاً لذلك، والقابع به باقي المتهمين، وقاموا بالتعدي عليه بالضرب بواسطة بعض أدوات، عبارة عن «عصا ومطواة وحذاء»، مما شل مقاومته، وتمكنوا من أن ينزعوا منه ما يستر عورته، وتعتليه المتهمة الأولى واضعة أداة «قضيب بلاستيكي» بعجيزته، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة في تقرير الطب الشرعي، وأخذوه على هيئته هذه يلتقطون له المقاطع المرئية.

وشرع المتهمون وآخر مجهول في قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم، وبيتوا النية على قتله، وأعدوا لذلك سلاحاً أبيض وأدوات «مطواة وحبال وعصا خشبية»، وما إن ظفروا به حتى كالوا إليه سيلاً من الضربات بسلاح الأبيض وبالأيدي والأرجل، وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي قاصدين إزهاق روحه، إلا أنهم لم يرتكبوا جريمة القتل لسبب لا دخل لإرادتهم به، وهو تمكن المجني عليه من الفرار بالقفز من الشرفة.