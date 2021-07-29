السجن 5 سنوات لمسؤول كبير بمحافظة الدقهلية طلب رشوة مليون جنيه (فيديو)

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بمعاقبة مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بمحافظة الدقهلية السابق بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريمه 200 ألف جنيه عما أسند إليه، والعزل من الوظيفة، وألزمته المصاريف الجنائية؛ لأنه طلب رشوة قدرها مليون جنيه لوقف ترخيص بناء في شارع الجمهورية بمدينة المنصورة، تقاضي منها مبلغ 500 ألف جنيه.

هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، والمستشارين حاتم مبروك محمود، ومحمد شرابي، ومحمد حسن عاشور، وأمانة سر كل من وليد الكردي وزكريا محمد، وذلك في القضية رقم 5927 لسنة 2020 جنايات قسم ثان المنصورة، المقيدة برقم «1403 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة، و982 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، و162 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا».

الحكم على مسؤول كبير بديوان عام محافظة الدقهلية

وأكدت المحكمة، أن المتهم ويدعى «أحمد همام البهي»، في غضون الفترة 9 - 23 أبريل 2020، بدائرة قسم ثان المنصورة، وبصفته موظفا عموميا، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بديوان عام محافظة الدقهلية، أخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، وآخر زعم أنه من الأعمال أيضا، بأن طلب من «ماجد م. م.» مبلغ مليون جنيه مصري على سبيل الرشوة، أخذ منهم 500 ألف جنيه، مقابل وقف أعمال البناء على قطعة أرض رقم 219 الكائنة بشارع الجمهورية في مدينة المنصورة، وذلك بإيقاف توصيل المرافق إليها كاختصاصية، ووقف الترخيص الصادر 636 لسنة 2015/2016 بزعم اختصاصه به.

وقضت المحكمة على المتهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه عما أسند إليه والعزل من الوظيفة، وألزمته المصاريف الجنائية.