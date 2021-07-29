بعد التحفظ عليها.. أسعار ومواصفات سيارة حمو بيكا

انتشر خلال الساعات الماضية، صورة لسيارة مطرب المهرجانات حمو بيكا، التي تعد من طراز أودي Q3، عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وظهرت «مكلبشة» في منطقة ممنوعة بشارع فؤاد الرئيسي وسط المدينة، وعلى الفور تحفظت عليها إدارة مرور الإسكندرية، وأرسلت إلى الحضّانة «مكان التحفظ على السيارات المخالفة.

وترصد السطور التالية، سعر السيارة أودي Q3، وأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بها:

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتأتي بـ4 فئات داخل السوق المحلي.

- الفئة الأولى بسعر 699 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 775 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 790 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 805 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك TSI تيربو مكون من 4 اسطوانات، بسعة 1400 سي سي، ينتج قوة 150 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة 100 كم/ ساعة في غضون 9.6 ثانية.

- تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 211 كم/ ساعة.

- تستهلك السيارة متوسط 5.8 لترات من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ ساعة.

- تأتي السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «نظام التحكم الإلكتروني في الثبات ESP، نظام المساعدة على الهبوط من المرتفعات، وسادات هوائية أمامية وجانبية، مساند رأس أمامية تحمى الركاب من التواء العنق في حال وقوع اصطدامات خلفية، كاميرا للرؤية الخلفية، وحساسات للضوء والأمطار».

- تتوافر السيارة بأبعاد «4484 ملم طول، و1856 ملم عرض، و1616 ملم ارتفاع».

- تبعد السيارة عن الأرض مسافة 170 ملم، ويصل طول قاعة العجلات إلى 2680 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 530 لترا.

جدير بالذكر أنه بعد مصادرة السيارة تذهب إلى مكان يسمى «الحضانة»، وهي عبارة عن قطعة أرض فضاء أمام مقر مرور محرم بك، لها بوابة كبيرة، مراقبة بكاميرات منتشرة في أرجائها، وتضم عددا كبيرا من سيارات الأجرة والملاكي والنقل.