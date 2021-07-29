5 توصيات من الزراعة لمزارعي الأرز.. «التعبئة في خيش مش بلاستيك»

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الأرز مراعاتها، خلال شهر أغسطس.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:

- إضافة الدفعة الأخيرة من السماد الأزوتى للزراعة المباشرة، ومتابعة الإصابات الحشرية مثل الثاقبات وناخرات الأوراق وكذلك الأمراض إن وجدت، خاصةً في الزراعات المتأخرة، ومتابعة التبقع البني في الأراضي الضعيفة، والاحمرار نتيجة زيادة مياه الري، وعدم كفاءة الصرف وكذلك متابعة إصابات التفحم الكاذب إن وجدت، مع مراعاة عدم التعطيش أثناء فترة امتلاء الحبوب خلال الفترة من 15 أغسطس – 15 سبتمبر.

- بدء الحصاد بعد 30-35 يوما من تمام طرد السنابل مع تجفيف الحقل قبل الحصاد بأسبوعين.

- الحصاد (يدويا)، ثم الدراس بعد أسبوع من الحصاد، أو آليا باستخدام الـ«كومباين»، وهذا أفضل لتوفير الوقت والحصول على درجة نظافة أعلى، وفى هذه الحالة يجب تنشير الحبوب لمدة 5-7 أيام فى الجو العادى حتى يتم جفاف الحبوب بحيث لاتزيد نسبة الرطوبة بها عن 14%.

- التعبئة فى أجولة من الخيش وليس من البلاستيك لضمان التهوية الجيدة للحبوب.

- الإسراع بنقل المحصول إلى المخازن ومراعاة تخزين الأجولة فى رصات بعرض جوالين وارتفاع 10-13 جوالا، مع تغطيتها بمشمع (إذا كان المخزن مكشوفا) مع ترك مسافات مناسبة بين الرصات للتهوية.