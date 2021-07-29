الزراعة تبحث إنتاج لقاحات وأمصال البيطرية مع «كيمين» و«ميفاك»

اجتمع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع الدكتور كريس نيلسون رئيس مجلس إدارة شركة ميفاك المصرية الأمريكية المشتركة، ورئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة كيمين الأمريكية، والدكتور راميش إينجار نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميفاك وشركة كيمين، والدكتور مجدي السيد المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ميفاك.

واستعرض القصير خلال الاجتماع، جهود الدولة المصرية في تطوير قطاع الأمصال واللقاحات البيطرية، وحرص الدولة على التوسع في هذا القطاع المهم، لما له من أهمية في تحقيق الأمان الحيوي وحماية ثروتنا الحيوانية، إضافة لأهميته في إتاحة مزيدا من الفرص التصديرية للسوق الخارج.

وأكد وزير الزراعة، أنّ الدولة المصرية لا تدخر جهدا لدعم الاستثمار في المجالات كافة، خاصة كل ما يخص مجالات الاستثمار في القطاع الزراعي وعلى رأسها إنتاج اللقاحات والأمصال البيطرية، مشددا على أنّ تعليمات القيادة السياسية تؤكد دائما ضرورة دعم مجالات إنتاج الأمصال واللقاحات كافة، وتوفير مستلزمات إنتاجه.

كما استعرض القصير، جهود الوزارة من توسعات بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بهدف تعظيم إنتاجه، وجهود الوزارة لزيادة الفرص التسويقية للمعهد سواء في السوق المحلية أو التصدير الخارجي، مؤكدا أنّ مصر تمتلك واحدة من أكبر المزارع المنتجة للبيض المخصب الخالي من المسببات المرضية عالميا، وهذه المزرعة تعتبر الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، وهي الداعم لكل الشركات الراغبة في الاستثمار بمجال إنتاج اللقاحات والأمصال.

وكلف وزير الزراعة، الجهات المعنية في الوزارة بالتنسيق مع شركاء النجاح والقطاع الخاص، لإعداد دراسة توضح آليات وتحديات وخطط عمل للنهوض بمجالات إنتاج اللقاحات، وتطوير بنك الجينات بحيث يضم العترات المحلية والأجنبية من الأمراض الحيوانية، ودراسة خطة مواجهة المخاطر وتقييم أداء الشركات والجهات كافة.

واستمع القصير إلى عرض بشأن جهود الشركة ورغبتها في التعاون مع الوزارة، حيث تعتبر ميفاك شركة مساهمة مصرية بشراكة مع شركة كيمين الأمريكية، وتأسست ميفاك عام 2007 وتطور نشاط الشركة خلال الأعوام الماضية في مجال صناعة اللقاحات البيطرية وتضاعف حجم صادراتها لأكثر من 900 مليون جنيه صادرات و500 مليون جنيه مبيعات محلية، كما تعد أول وأكبر مصنع خاص لتصنيع اللقاحات في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، ولديها الاعتمادات الدولية (GMP) ، ISO 9001 ، ISO 18001 ، ISO 14001.

وفي نهاية اللقاء، أكدت الشركة رغبتها في التعاون وزيادة حجم استثماراتها بمصر في مجال الأمصال واللقاحات البيطرية، نظرا لما تشهده الشركة من تعاون من الوزارة والجهات التابعة لها ومن مختلف جهات الدولة المصرية.

وحضر اللقاء، المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشؤون الثروه الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الدكتور محمد سعد مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، الدكتور مالك عبدالقادر عضو مجلس إدارة شركة ميفاك، وبات وود المدير المالي لشركة كيمين، الدكتور محمد القرش معاون الوزير للإنتاج الحيواني والمتحدث الرسمي للوزارة.