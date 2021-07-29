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إحالة مستريح الدقهلية للمحاكمة بعد الاستيلاء على 25 مليون جنيه

كتب:

صالح رمضان
08:40 م | الخميس 29 يوليو 2021
مستريح الدقهلية - أرشيفية

مستريح الدقهلية - أرشيفية

أمر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، بإحالة الطبيب المعروف بـ«مستريح الدقهلية» إلى محكمة استئناف المنصورة، لتحديد جلسة لمحاكمته أمام محكمة جنايات المنصورة، وتحدد جلسة يوم 31 يوليو الجاري لمحاكمته في جلسة عاجلة، بعد اتهامه بالنصب على 18 شخصاً، تقدموا ببلاغات ضده، وبلغ إجمالي ما جمعه من مبالغ نحو 25 مليون جنيه.

الحنبلي: المتهم كان يعطي شهريا لضحاياه 50 ألف علي كل مليون جنيه

وقال ماجد الحنبلي، محامي 8 من المجني عليهم، إن الطبيب المتهم حاول في فترة قصيرة جمع مبالغ نقدية كبيرة من المجني عليهم، وبعضهم له مراكز مرموقة، وكان يعطي لهم مبلغ 50 ألف جنيه على كل مليون جنيه شهرياً، وحصل من أحد ضحاياه على مبلغ 3.5 مليون جنيه، إلا أنه بعد أن جمع مبالغ كبيرة توقف فجأة عن سداد الفوائد الشهرية.

محاكمة عاجلة لـ«مستريح الدقهلية» بعد تقديم 18 بلاغاً ضده 

وأضاف «الحنبلي»، في تصريحات لـ«الوطن» أن عدداً كبيراً من ضحايا المتهم، المعروف باسم «مستريح الدقهلية»، وثقوا فيه، وبعضهم له مراكز مرموقة في المجتمع، مشيراً إلى أن عدد من تقدموا ببلاغات ضده بلغ حوالي 18 بلاغاً، وذلك بخلاف من لم يتقدموا ببلاغات إلى الآن، وفوجئ ضحاياه أنه اختفي فجأة، وبدأوا في البحث عنه بمحافظات القليوبية والجيزة والدقهلية، حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه.

وأشار إلى أنه فور القبض على المتهم، وبعرضه على النيابة العامة، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقبل موعد التجديد، تمت إحالته إلى محاكمة عاجلة محبوساً، أمام محكمة الجنايات.

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