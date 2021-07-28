في محكمة المنصورة.. براءة متهم وحبس المجني عليها

قضت محكمة جنايات المنصورة ببراءة متهم بادعاء سرقة ذهب من إحدى السيدات بالإكراه، ومعاقبة المجني عليها بحبسها لمدة 48 ساعة؛ لاتهامها بالشهادة الزور.

واعترفت السيدة بأن زوجها دعاها لتوجيه الاتهامات لذلك الشخص؛ لوجود قضايا بينهما وإجباره على التنازل عن تلك القضايا.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين: أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وذلك في القضية رقم 22235 لسنة 2020 جنايات مركز المنصورة والمقيدة برقم 2997 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.

المجني عليها تعترف: لفقت له الاتهام

واستمعت المحكمة إلى أقوال المجني عليها، واعترفت أنها لفقت هذا الاتهام للمتهم وذلك لوجود خلافات بين المتهم وزوجها، فوجهت لها المحكمة تهمة الشهادة الزور.

وحكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم «محمد م. إ.»، فيما وجه إليه من اتهامات، وبمعاقبة المجني عليها «أمل ر. ع.»، بالحبس 48 ساعة بتهمة الشهادة الزور.

تفاصيل اتهامات المتهم

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم «محمد م. إ.»، أنه في يوم 17/12/2020 بدائرة مركز المنصورة - محافظة الدقهلية - سرق المنقولات المبينة وصفة وقيمة بالتحقيقات وهي «هاتف جوال - مصوغات ذهبية» والمملوكة للمجنى عليها «أمل ر. ع.» وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليها بان أشهر في مواجهتها سلاح أبيض «مطواه» مهددا إياها بإعمال آثره بجسدها؛ مما بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات آنفة البيان.

وجرى إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة؛ لمعاقبة المتهم طبقًا لنصوص مواد الاتهام مع ضبطه وإحضاره وحبسه على ذمة القضية.