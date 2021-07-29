طرح ألبوم مصطفى كامل الجديد «وجع قلبي» خلال ساعات: يتضمن 8 أغنيات

تشهد الساعات القليلة المقبلة، طرح أولى أغنيات ألبوم مصطفى كامل الجديد «وجع قلبي»، عبر المنصات الالكترونية والمنصات السمعية، وذلك بعد أكثر من عشرة أشهر من العمل المتواصل عليه.

ألبوم مصطفى كامل الجديد يتضمن 8 أغنيات

ألبوم مصطفى كامل الجديد ، سيتضمن 8 أغنيات جميعهم من كلماته، ما عدا أغنية واحدة من كلمات الشاعر هشام عبد الحليم، أما بخصوص الألحان فستكون ما بين مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع الموسيقي من نصيب باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج، وأغنية من توزيع إسلام ساسو.

وقدم مصطفى كامل شكرا خاصا لكل من حسن سراج، ولنجله الصاعد فتحي مصطفي كامل، على دورهم في ظهور الألبوم للنور.

ألبوم مصطفى كامل الجديد يتضمن أغنية من ألحان إسلام ساسو

كما قدم المطرب الشكر أيضا لكل من إدارته، ومنهم محمد المنسي، وعبده فيتو، لدورهما في خروج أغنيات الألبوم للنور، حيث من المقرر أن تطلق الأغنية الأولى من العمل بعد ساعات قليلة.

يذكر أن مصطفى كامل قد طرح عام 2020، ألبوم «أنا نسيتك»، تضمن 8 أغنيات جديدة من كلماته وألحانه، بعد فترة غياب دامت لما يقرب الـ3 سنوات.

ألبوم «أنا نسيتك»، تضمن آخر أغنية للفنان علي حميدة، في أغنية «جريت بينا» التي رحل بعد غنائها بعدة أشهر، حيث قدمها بطريقة «الديو» مع مصطفى كامل، حيث كان كامل قد طلب من حميدة العودة للغناء من جديد، من خلال مشاركته في غناء الأغنية، التي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب.

كما قدم «كامل» في الألبوم أغنية «عودي»، التي أهداها في ذكرى رحيل الفنان الشعبي الكبير رمضان البرنس، والألبوم كان من كلمات وألحان مصطفى كامل، فيما عدا أغنية واحدة من كلمات وألحان عبدالعزيز أمين، والتوزيع الموسيقي لباسم منير وطه الحكيم ومحمد جابر.