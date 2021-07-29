وصول أول رحلة من إسبانيا إلى الأقصر السبت المقبل بعد توقف أكثر من عام

كشف محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، عن وصول أول رحلة طيران مباشرة من إسبانيا إلى الأقصر بعد غد السبت، وعلى متنها 132 سائحا، وذلك للمرة الأولى منذ شهر مارس من العام الماضي، مضيفا لـ«الوطن» أن إسبانيا ستبدأ من الأسبوع المقبل وحتى نهاية أكتوبر 2021 في تسيير 3 رحلات مباشرة أسبوعيا إلى الأقصر، أيام السبت والأحد والإثنين من كل أسبوع.

السياحة الإسبانية هامة جدا لمصر

وتابع بأن السياحة الإسبانية، هامة جدا لمصر حاليا، حيث إن السائح الإسباني هو الوحيد أوروبيا الذي يزور الأقصر وأسوان، خلال فصل الصيف، الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة بمدن الصعيد السياحية، إضافة إلى أنه سائح يكرر زيارته لمصر أكثر من مرة في العام، كما أن برنامج زيارته لمصر يشمل زيارة المدن الأثرية والثقافية جنبا إلى جنب مع المدن الشاطئية والترفيهية.

وأشار إلى أن الرحلة الإسبانية، التي ستصل الأقصر بعد غد السبت، سيكون في استقبالها العديد من العاملين بالقطاع السياحي الحكومي والخاص بالأقصر، فضلا عن عدد من مسؤولي وقيادات المحافظة، موضحا أن الحركة السياحية الوافدة من إسبانيا سيكون لها تأثير إيجابي في إنعاش نسب الإشغال بفنادق الأقصر، ولو جزئيا، بعد فترة من التراجع الشديد خلال فصل الصيف الحالي.

انتعاش الرحلات اليومية الوافدة للأقصر من الغردقة

وأوضح عثمان، أن الرحلات السياحية اليومية من الغردقة للأقصر، ساهمت في إحداث انتعاشة في حركة البيع داخل المنشآت والمطاعم السياحية، فضلا عن البازارات والحناطير والمراكب النيلية، وتابع «الأقصر تستقبل يوميا أكثر من 100 أتوبيس سياحي على متنه سياح يقومون بقضاء جولة سياحية لمدة يوم، لزيارة الأماكن الأثرية والثقافية بالمحافظة، ثم يعودون للغردقة دون أن يبيتوا بفنادق الأقصر.

وأشار عثمان إلى توقعه بأن يشهد الربع الأخير من العام الجاري زيادة في أعداد السياح الأجانب الوافدين لزيارة الأقصر وأسوان، بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضي، مرجعا ذلك إلى تراجع نسب الإصابات بفيروس كورونا داخل مصر بصفة عامة، وفي الأقصر على وجه الخصوص، إضافة إلى أنه بحلول الشهر المقبل سيكون قد تم البدء في تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي بالصعيد، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء قاعدة البيانات الخاصة بكافة العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية.