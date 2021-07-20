«تسويق السياحة» تطالب بالانتهاء من تطعيم العاملين بالصعيد قبل الشتاء

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن السياح الأجانب الذين يفدون لزيارة الأقصر من الغردقة عبر الرحلات البرية، وعددهم نحو 1500 سائح في اليوم، يمثلون الرئة التي يتنفس بها القطاع السياحي بالصعيد الصعداء خلال الفترة الحالية، حيث يقوم هؤلاء السياح بالشراء من البازارات وركوب الحناطير والفلايك، فضلًا عن الذهاب إلى المطاعم، إلا أنهم لا يبيتون في فنادق المحافظة حيث أن مدة رحلتهم لا تتعدى 12 ساعة.

نسب الإشغال بفنادق الأقصر «متدنية»

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية لـ«الوطن»، أن نسب الإشغال بفنادق الأقصر حاليًا سواء من السياح الأجانب أو المصريين «متدنية»، وذلك للعديد من الأسباب، أهمها ارتفاع درجة الحرارة والتى تقترب من 50 درجة مئوية، فضلًا عن أن العديد من الدول المصدرة للسياح للأقصر وأسوان لم تستأنف رحلاتها حتى الآن بسبب تداعيات جائحة كورونا.

رحلتان من إسبانيا للأقصر في أغسطس على متنهما سياح

وأشار إلى أن الشهر المقبل سيشهد وصول رحلتين من إسبانيا إلى الأقصر مباشرة على متنهما سياح، معربًا عن آماله في أن تستمر تلك الرحلات خلال الفترة المقبلة، وأن تتبعها رحلات من دول أخرى خاصة من أوربا ودول جنوب شرق آسيا، لافتًا إلى أن الموسم الشتوي المقبل سيشهد زيادة في أعداد السياح الوافدين للأقصر.

وطالب «عثمان» بسرعة الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي بالصعيد قبل حلول الشتاء، حتى ترتفع أعداد السياح الوافدين لزيارة الأقصر وأسوان، خاصة أن العديد من دول العالم تضع شرط تطعيم العاملين بالسياحة في الدولة المسافرين إليها، للسماح لمواطنيها بالسفر.

وأشار إلى الانتهاء من تجهيز قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين بالقطاع السياحي الذين سيتحصلون على الأمصال المضادة لفيروس كورونا، كاشفًا عن أن سائقى الحناطير والفلايك والعاملين بالبازارات السياحية سيكونون من ضمن الفئات التي ستتلقى التطعيم.