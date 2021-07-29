تشميع 3 منشآت غير مرخصة لعلاج الإدمان بالعاشر من رمضان

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، حملة موسعة على مراكز الإدمان الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، اليوم الخميس، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالعاشر من رمضان، وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، إدارة البحث الجنائي، ومدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية، ومديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، ومفتشي العلاج الحر، والتفتيش الصيدلي بالمديرية، والإدارة الصحية بالعاشر.

تم خلال الحملة مداهمة 3 مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص، بالمخالفة للقانون، ومحتجز بها عدد كبير من المدمنين، وبعض المرضى النفسيين، ويديرها أشخاص غير مؤهلين، والأماكن غير مستوفية للاشتراطات الصحية، ولا يوجد أي فريق طبي أو إشراف طبي على المرضى، مما يعرضهم إلى الخطر الداهم، بالإضافة إلى مخالفة المنشآت لسياسات مكافحة العدوى وقانون البيئة، مع عدم اتخاذ أي إجراءات احترازية، مما يؤدي إلى انتشار العدوى بين النزلاء، وتم تشميع 3 منشآت، وتحرير 3 محاضر بمركز شرطة العاشر من رمضان، واحتجاز مشرفي هذه المنشآت للعرض على النيابة العامة.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم استدعاء ذوي المرضى، ويجري العرض على النيابة العامة، لاستصدار قرار بتحويل بعض الحالات المرضية الإدمان والنفسية، إلي المراكز الطبية المختصة بهذه الحالات والمعتمدة بالعاشر من رمضان، للفحص والإيداع بالمركز، أو تسليمهم إلى ذويهم، نظراً لعدم وجود إثبات شخصية لهم، مؤكداً على استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية، لمتابعة المنشآت الطبية والدوائية، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.