تنفيذي الشرقية يناقش الخطة الاستثمارية الموحدة

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اجتماع المجلس التنفيذي، اليوم، والذي تضمن مناقشة الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي الحالي 2021 / 2022 م ، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء محمد أبو شقه رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، واللواء رضا فوزي مدير إدارة المرور، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية ، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

من جانبه استعرض محمد العزوني مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي إعتمادات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2021 / 2022 م تبلغ 747 مليون و 400 ألف جنيه بالإضافة إلى 33 مليون و 360 ألف جنيه تمويل ذاتي، ليصبح إجمالي إستثمارات المحافظة مبلغ 780 مليون و 760 ألف جنيه ، في برامج «النقل والمواصلات، الكهرباء، تحسين البيئة، تدعيم الوحدات المحلية، الأمن والإطفاء والمرور»، لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل، لافتاً إلى البدء في إجراءات الطرح والترسية للأعمال المدرجة بالخطة في جميع المراكز والمدن والأحياء.

وأكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة لإجراءات الطرح والترسية والإستفادة من المبالغ المرصودة، والإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.

كما تطرق الإجتماع لمناقشة أسباب توقف عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة ليصدر المحافظ تعليماته لمديري المديريات الخدمية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لتذليل العقبات أمام الإنتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية.