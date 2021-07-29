صفاء أبو السعود تعود للغناء في مهرجان «إبداع 9» (صور)

في مفاجأة كبيرة، فاجأت الفنانة صفاء أبو السعود، عشرات الحضور، بالظهور على مسرح حفل مهرجان «إبداع 9»، والذي تقيمه اليوم وزارة الشباب بالقاعة الكبرى بجامعة القاهرة، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة.

وقامت صفاء أبو السعود بدور مقدمة الحفل، مع أداء بعض الأغنيات الوطنية.

وتقيم وزارة الشباب والرياضة، حفل ختام وتوزيع جوائز مهرجان إبداع لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، للموسم التاسع، مساء اليوم الخميس، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقاعة المؤتمرات الكبرى.

حضورالمحافظين ورؤساء الجامعات والفنانين والشخصيات العامة

ووجهت وزارة الشباب والرياضة، الدعوة لعدد كبير من المحافظين ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة والمفكرين والفنانين وشباب الجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا.

ويتضمن الحفل افتتاح معرض للابتكارات العلمية، وأوبريت «الجائزة»، بمشاركة الفنانة صفاء أبو السعود، إضافة لمشاركة فرقتي الفنون الشعبية لجامعتي عين شمس والقاهرة، التي يشرف على تدريبها مناضل عنتر، وحسن شحاتة، مساعدا للمدرب، وحسام المنسي وأمير مشالي.

ويتضمن الحفل العديد من فقرات الغناء، يقدمها كل من الطلاب والطالبات، من بينهم أحمد حسن ونادين عامر ونادين العمروسي ونغم سليمان، ويؤدي الدراما كل من أسماء عمرو وشريف إسماعيل ورضوى شريف ومحمود شاذلي وميرنا ظريف وعبدالمنعم محمد وأحمد مهاب وإنجي سمير وعصام الدين أشرف وماجد لطفي وندى عزت ومحمد عصام وشيماء يسري، وذلك من كلمات الشاعر جمال بخيت، وألحان شريف حمدان، وديكور المهندس محمد الغرباوي، والإضاءة المهندس ياسر شعلان، وفيديو مابينج المهندس رضا صلاح، وجرافيك مهندس ضياء داود، وصوت وشاشات مهندس أشرف غريب، بينما تضم هيئة الإخراج كلا من وليد طه ووليد صلاح وأحمد يونس، واستعراض عادل عبده.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة شروط الاشتراك بمهرجان «إبداع» في دورته التاسعة لعام 2020 /2021، لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، ويشتمل المهرجان على 22 مجال من المجالات الأدبية والعلمية والفنية.