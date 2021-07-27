صفاء أبو السعود تروي مقلبا لسمير غانم: «طلع صحابي على المسرح»

قالت الإعلامية القديرة، صفاء أبو السعود، إن الملحن عمار الشريعي، والملحن جمال سلامة، كانا يسألانها دائما عن سر حبها لأغاني الأطفال، قائلين: «لازم الزيطة دي لأغاني الأطفال»، مشيرة إلى أن ردها كان «الطفل عاوز حركة وصوت يجذبه»، لافتة إلى أنها أخلصت للتليفزيون ولم تخلص للسينما.

وأضافت «أبو السعود» خلال استضافتها في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on»، الإثنين، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «بشكر ربنا على أغنية أهلا بالعيد دي فضلت سنة ونص في البيت وبقيت خايفة أصلا أعملها ومقولتش لحد إني بعملها وفوجئت أن الأغنية بتتذاع في التليفزيون في وقت سريع جدا وشوفتها على القناة الأولى والثانية والثالثة وانتشرت بسرعة».

وأكدت صفاء أبو السعود، أنها كانت تشعر بالرعب أثناء العمل مع الفنان عادل إمام لأنه يندمج في الأدوار بشكل كبير، لافتة إلى أنها عملت مع ثلاثي أضواء المسرح وكانت تشعر بالبهجة لوجودها معهم، مواصلة: «جورج سيدهم، جيه قعد مع حد اتقدملي واتخانق معاه، ووافق، بس أنا طفشت العريس، جورج ده كان طيب جدا، وأنا طفشت العريس عشان أنا بحب الفن، أما الضيف أحمد، فحضرت معه فيلمين بس، وهو كان بيموت من الضحك في الحقيقة، أما سمير غانم، والده زميل والدي، ودفعة واحدة، وعندي صور ليه كتير في البيت، أبويا ووالد سمير، كانوا بيتصورا أثناء دراستهم في الداخلية، ومكنتش متخيلة إني هشتغل مع سمير غانم، ورحت اشتغلت معاه، أول رواية كان اسمها (إنت اللي قتلت عليوة)، وجورج سيدهم اتفاءل ساعاتها وعملتهم بعد كده معهم (موسيقى في الحي الشرقي) المعروفة طبعا، وحققت نجاح كبير، وحقيقي سمير وجورج كان عندهم مقدرة يضحكوا الصخر».

وأشارت أبو السعود، إلى أن سمير غانم كان يرتجل بشكل كوميدي، وقادر على إخراج الضحكة من كل شخص، لافتة إلى أنها كانت تضحك كثيرا أمام غانم وبدأت تتحدث بصوت عالي من أجل أن تظهر جادة في المسرحية.

وتابعت الإعلامية القديرة صفاء أبو السعود: «في بنات صحابي جم المسرح، وقابلهم سمير غانم ووصفلهم أوضتي بس طلع عمل فيهم مقلب وطلعهم على المسرحية، والناس صفقت ليهم وافتكرتهم ممثلين وفضلوا يضحكوا».